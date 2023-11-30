صور مصرللطيران سيرت رحلة خاصة لنقل بعثة النادى الأهلى إلى دارالسلام

سيرت مصر للطيران الناقل الوطني، اليوم الخميس، رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طرازات الشركة من طراز A320neo إلى مطار دارالسلام بتنزانيا نقلت على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

أفضل خدمات السفر

وأقلعت الطائرة من مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، وسط إستعدادات كاملة من فرق عمل مصرللطيران، الناقل الوطني، لتقديم أفضل خدمات السفر لممثلي الكرة المصرية في البطولات الدولية والقارية.

وكانت نجحت شركة مصرللطيران فى اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

ومن جانبها أكدت شركة GHS أن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

قدم الطيار أحمد رجب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر، وأضاف أن مصر للطيران تعمل على تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولًا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.

بعثة الاهلي

بعثة الاهلي

بعثة الاهلي

بعثة الاهلي