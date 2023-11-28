جهود الطيران لدعم أسطول الناقل الوطني "مصر للطيران" والطيران الشارتر

نجح قطاع الطيران المدني في الأسابيع الماضية في تحقيق الجزء الأكبر فيما يتعلق بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران لتنشيط حركة السياحة من خلال زيادته وتحديثه.

وقال يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، لـ"الدستور" إن جهود الطيران المدني فيما يتعلق بدعم وتحديث أسطول الناقل الوطني مصر للطيران مذلك اير كايرو كاول جناج اقتصادي للشركة القابضة يمثل الطيران الشارتر بطائرات جديدة ضمن احدث الطائرات يهدف الي تعظيم قطاع النقل الجوي في مصر وزيادة حركة السياحة للمطارات المصرية من خلال الوصول الي العديد من النقاط في مختلف الدول الاوروبية والافريقية ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني للطيران المستدام وتحيفق اعلي معدل تشغلي للرحلات الجوية

أضاف زكريا ان الطيران المدني نحج خلال الاسابيع الماضية بعقد عدد من الاجتماعات مع مسؤلي العديد من الشركات العالمية للطيران وتم ابرام العديد من الاتفاقيات منها شركة Avilease وSky lease وSMBC وCDB وMacquarie وBOD Aviation وذلك ضمن خطة مصر للطيران لإحلال وتجديد أسطولها الجوى، كذلك تم عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بالشركات العالمية المصنعة للمحركات ومنها Rolls-Royce و GE وCFM لمناقشة آليات تنفيذ العقود التي تم التعاقد عليها لتقديم صيانة المحركات لعدد من طائرات مصر للطيران، وتم دراسة توقيع عقود جديدة لتقديم رعاية شاملة فى ضوء انضمام الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها مصر للطيران مؤخرًا من طراز A350-900 وB737-8 max، لاكبر شاركتيين عالميتين هما ايرباص وبوينج، إضافة إلى عقد اجتماع مع شركة Collins لمناقشة مشروع إحلال وتجديد مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية لطائرات الشركة من طراز B737-800 فضلًا عن مقاعد درجة رجال الأعمال من طرازA350 -900.

شركة للطيران منخفض التكاليف

قال حسين الشريف، رئيس شركة اير كايرو ان دعم الدولة لتعظيم دور الطيران الاقتصادي للشركة الوطنية مصر للطيران من خلال شركة اير كايرو يعد انجازا حقيقيا لدعم حركة الطيران المصرية من خلال وجود شركة للطيران منخفض التكاليف بهدف زيادة الحركة السياحية خاصة بالتزامن مع استراتيجية الدولة لتحقيق ٣٠ مليون سائح بحلول 2030 والوصول الي عدد من النقاط المختلفة الجديدة خطة للشركة في التوسع بشبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن لخدمة أكبرعدد من العملاء والوصول إلى أكبرعدد من الوجهات الخارجية والداخلية ولاستكمال هذه الخطة استقبلت اير كايرو ثلاث طائرات من طراز Embraer E190.

أضاف الشريف أن الأسطول بلغ إجمالية 2022 إلى 24 طائرة من طرازات متنوعة وهى 17 طائرة من طراز ايرباص 320 و4 طائرات من طراز 72 ATR و3 طائرات من طراز E190.