الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد زيادة 10% في حركة السياحة.. مؤشرات "إيجابية" للموسم الشتوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر نموا بنسبة 34% خلال العام الجاري، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية لأعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، وفي شهر أكتوبر الماضي، وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة لثاني أعلى معدل للحركة خلال الشهر على مدار الأعوام منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية عام ٢٠٠٠. 

وقال أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال منتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، إن أكتوبر ٢٠٢٣ شهد نموا بحوالي ٨% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، مع إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري، والعمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة عدد مقاعد الطيران.

 مؤشرات الموسم الشتوي

وأكد علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق، أن المؤشرات الإيجابية للموسم الشتوي مبشرة، خصوصا أن الدولة ممثله في القطاع السياحي الحكومي والخاص تعمل على إعادة تطوير المواقع السياحية المعروفة بالسياحة الثقافية وتولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية، وهذا ييشير لمؤشرات سياحية إيجابية خلال الموسم الشتوي، مع تزايد الأعداد الوافدة عبر المطارات المصرية. 

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تحسين التجربة السياحية في مصر

يشار إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة، قال إن تحسين التجربة السياحية في مصر، هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تتكامل -في إطار هذا المشروع- مع محور ثان وهو تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور الاستراتيجية. 

واكد الوزير أن منتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، وأتمنى أن يكون هذا المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمارالسياحي المسئول في المواقع الأثرية.

وأضاف الوزير: “نعمل مع القطاع الخاص على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

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