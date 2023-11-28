وزير السياحة: نسعى للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028

قال وزير الآثار والسياحة، أحمد عيسى، إن الوزارة تعمل على تحقيق هدف الوصول لعدد 30 مليون سائح، بحلول عام 2028.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة مقاعد الطيران الوافدة لمصر وزيادة الغرف الفندقية.

وأشار إلى أن مصر لديها حاليًا 212 ألف غرفة فندقية وبحلول نهاية عام 2024 ستتم زيادتها إلى 250 ألف غرفة، وهو ما يجلعنا نسير على طريق تحقيق 15 مليون سائح سنويًا كهدف مرحلي.

وأكد أن شهر أكتوبر الماضي سجل زيادة بنسبة 8%؜ في عدد السياح مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما يجعله ثاني أعلى معدل شهري في أكتوبر لعدد السائحين منذ عام 2000، بعد شهر أكتوبر 2010.

المنطقة تستقبل 80 مليون سائح سنويًا



ولفت إلى أن هناك دولًا في المنطقة تستقبل 80 مليون سائح سنويًا، مضيفًا أن مصر بإمكانياتها السياحية والأثرية والتاريخية يمكنها أن تحقق هذا الرقم.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتقديم الخدمات بالمواقع الأثرية؛ لتطوير المناطق السياحية والمناطق المحيطة بها، وخلق فرص عمل تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وقال إن الوزارة تدير نحو ألفي موقع أثري المتاح للزيارة منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و40 متحفًا المتاح للزيارة منها 30.

وأضاف أن القطاع الخاص يدير حاليًا الخدمات في 10 مواقع أثرية فقط، وسيتم طرح إدارة الخدمات في 20 موقعًا للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وأوضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شريك للوزارة في مشروعات ترميم وتطوير المواقع الأثرية بمشروع ميزانيته 13 مليون دولار.

وأكد أهمية تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة، التي تضم مواقع أثرية تعود لكل العصور الفرعونيّة واليهودية والقبطية والإسلامية، وهي ما زالت لا تلقى الرواج السياحي الذي يليق بها.

وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار عمل على مراجعة أسعار التذاكر في المواقع الأثرية والمتاحف، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص، بما يمكنه من تحقيق الاعتماد الذاتي في ميزانيته.