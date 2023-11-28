الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة.. يفتتح منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي

وزير السياحة
وزير السياحة

 

افتتح احمد عيسي  وزير السياحة والآثار  اليوم الثلاثاء، منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي. بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز،
يعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.
وقد تم اختيار وتحديد عدد من هذه المواقع لترميمها وتطوير الخدمات السياحية بها وجعلها ليس مجرد مواقع للتراث الثقافي بل مراكز ثقافية لرفع الوعي السياحي والأثري للمجتمعات المحيطة بها، مما يعمل على تحسين التجربة السياحية لزائريها، مع الحفاظ على خصائصها الفريدة.

مدير الوكالة الأمريكية: نتعاون مع مصر بشكل وثيق في مجال السياحة والآثار

 

txt

وزير السياحة والآثار: افتتاح الدَرَج العظيم للمتحف الكبير ديسمبر المقبل.. ونعمل لإعادة تقديم القاهرة كمقصد سياحى قائم بذاته (حوار)

منتدى الاستثمار في التراث السياحي

وكانت قد  أكد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز أن الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تدرك أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة.
وقال جونز - في كلمته خلال منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - إنه في القاهرة التاريخية، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة والآثار لتطوير مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها.
وأضاف أن القاهرة التاريخية جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.
وتابع "إنه منذ عام 1995 استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها"، مؤكدا ضرورة إشراك القطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي والثقافي لأنه لديه القدرة على تطوير العملية كلها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

 

التراث السياحي وزير السياحة السياحية مصر الوكالة الأمريكية

مواد متعلقة

مدير الوكالة الأمريكية: نتعاون مع مصر بشكل وثيق فى مجال السياحة والآثار

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

فورين بوليسي تكشف سبب رفض مصر الإشراف الأمني على غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟