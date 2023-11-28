الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير الوكالة الأمريكية: نتعاون مع مصر بشكل وثيق فى مجال السياحة والآثار

الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز

أكد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز أن الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تدرك أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة.


وقال جونز - في كلمته خلال منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - إنه في القاهرة التاريخية، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة والآثار لتطوير مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها.

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تحفيز استثمارات القطاع الخاص

وأضاف أن القاهرة التاريخية جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.
وتابع "إنه منذ عام 1995 استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها"، مؤكدا ضرورة إشراك القطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي والثقافي لأنه لديه القدرة على تطوير العملية كلها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

علي الجانب الآخر،  تم عقد اجتماع موسع ترأسه كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ كافة التدابير والآليات لضمان استمرارية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين.

USAID السياحة الحكومة الأمريكية الوكالة الأمريكية مصر مجال السياحة والآثار

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