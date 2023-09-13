الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

‏استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ‎ في مصر والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه تعزيز مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين.

‏‎وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير العملية التعليمية في مصر، والتطلع نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والذي يعد أحد ثمار التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام ومشروع قوى عاملة مصر (work force Egypt)، استمرارًا  لجهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى والمهنى والتقنى والارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية، وبما يتفق مع معايير الجودة العالمية ويتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

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وأكد الوزير سعي الوزارة للتوسع فى أعداد هذه المدارس، حيث إن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه المدارس التي غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، ومن خلالها يستطيع طالب التعليم الفني الالتحاق بالجامعات التكنولوجية فور تخرجه، فضلًا عن زيادة الطلب على العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المحلية والعالمية، وهو الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وتطرق الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا أن هناك قناعة بأنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، لذا تتعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية المهنية للمعلمين في إعداد وثيقة معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد.

وتابع الوزير أن الوزارة بصدد تنظيم حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة.

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كما أشار الوزير إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، لاختيار أكفأ مديري مدارس، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

كما تناول الاجتماع آليات التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، التي تتضمن تعليما قائما على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة آليات استفادة الدول المجاورة من هذا النظام، حيث أكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث إنها تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به في جميع مدارس الجمهورية. 

‏‎كما ناقش الوزير آليات تنفيذ إنشاء مدرسة العباقرة التي تعد نموذجًا متقدمًا من مدارس STEM، وتضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بهذه المدارس على مستوى الجمهورية مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

‏‎من جهته، أكد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID‎ في مصر أن الاستثمار في التعليم في مصر يمثل أولوية مهمة لدى الوكالة، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازي في مشروع إصلاح التعليم في مصر والذي يسير بسرعة لافتة. 

وأشار مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنه يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أن الإصلاح والتطوير يبدأ من الاستثمار في المعلمين.

مشروع إصلاح التعليم في مصر يخطو بسرعة لافتة

‏‎وأعرب عن بالشراكة مع الوزارة لتطوير المعلم وبناء قدراته، والتعاون في مشروع مدارس STEM  والسعي نحو التوسع فيه؛ ليستفيد منه الطلاب المصريين.

‏‎كما أشاد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بزيارته لإحدى مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة بني سويف وتزويد فصولها بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تساعد على التعلم، وفي هذا الإطار أكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس التعليم المجتمعي هي أحد المحاور المهمة في خطة الوزارة الاستراتيجية، حيث إنها تعمل على معالجة التسرب من التعليم ومنح الطلاب فرصة ثانية كحق من حقوق الإنسان، فضلًا عن أنها تتمتع بنظام الإسراع التعليمي.

‏‎جاء ذلك بحضور وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذى يضم ويك باورز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة، وأحمد رزق الله مدير مشروعات ومسئول أول تعليم، ودينا سليم متخصص تعليم بالوكالة.

‏‎حضر من جانب الوزارة الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين.

المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة وثيقة معايير المعلم الارتقاء بأداء المعلم العملية التعليمية الجامعات التكنولوجية

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