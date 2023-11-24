الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الطيران المدني تشارك في أعمال المؤتمر الثالث للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)

المؤتمر الثالث للطيران
المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3)

شارك وفد من وزارة الطيران المدني في المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) والمنعقد تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، خلال الفترة من 20 إلى 24 خلال شهر نوفمبر الحالي، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور دولي واسع لأكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم من بينهم وفود حكومية لأكثر من 90 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات الصلة ورؤساء تنفيذيون لشركات الطيران والوقود والشركات المصنعة للطائرات.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الوزارة في مختلف الأنشطة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بشأن الحفاظ على البيئة والتحول إلى الأخضر بحلول عام 2050.

وناقش المؤتمر أعمال المؤتمر عدة موضوعات حول مستجدات الطاقة البديلة وسياسات واقتصاديات تقليل انبعاث الكربون والتحول إلى الوقود المستدام ومراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاثات كربون.

تنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على حرص الوزارة نحو دعم جهود التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول الأعضاء بالاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة داخل قطاع الطيران من أجل الحفاظ على البيئة وتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي؛ موضحًا الجهود المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وإنتاج الوقود الحيوي.

كما أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للدور الهام والمجهودات البارزة التي تبذلها المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من أجل تعزيز المساعي الداعمة لقضايا البيئة ومستجدات الطاقة البديلة وسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود المستدام بمراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاث كربون بحلول عام 2050 مثمنًا الجهود الفعالة التي تقوم بها المفوضية الأفريقية للطيران المدني من خلال التنسيق الدائم ودعمها المستمر لجميع الدول الأعضاء بها؛ لاسيما الجهود الفعالة خلال الاجتماعات التحضيرية لانعقاد المؤتمر من أجل الخروج بوجهه نظر إقليمية وإفريقية موحدة.

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وتأتي مشاركة الوفد المصري انطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق مع المنظمة العربية للطيران المدني وخبراء البيئة الأفارقة والممثلين الأفارقة في منظمة الطيران المدني الدولي (مجموعة AFI)، وإسهامهم في إعداد وتقديم أربع أوراق عمل إلى منظمة الطيران المدني الدولي لمعالجة بنود جدول الأعمال المختلفة التي تهم جميع الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية؛ الأمر الذي دعم منح جمهورية مصر العربية شرف تقديم آراء اللجنة الأفريقية للطيران المدني والدول الأعضاء فيها بشأن ورقة العمل WP/16 رؤية الإيكاو لعام 2050 لـ SAF/LCAF والإطار العالمي خلال حدث CAAF/3.

وقد ضم الوفد المصري كلا من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والطيار سامح الحفني مندوب مصر الدائم لدى مجلس منظمة الإيكاو والطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران المدني لشئون النقل الجوى.

وزارة الطيران المدني المؤتمر الثالث للطيران الوقود البديل المنظمة الدولية للطيران المدنى الشركات المصنعة للطائرات

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