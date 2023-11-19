الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة الطيران المدني للوصول إلى نقاط جديدة حول العالم

مصر للطيران
مصر للطيران

كشف المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشريك الاستشاري للشركة يدرس حاليا الوصول لنقاط جديدة ضمن خطة الدولة لزيادة عدد السائحين إلى ٣٠ مليون سائح.

وأكد زكريا في تصريحات خاصة أن هناك لجنة خاصة تتضمن عضوية كلا من الاستشاري للشركة وقطاع التخطيط والقطاع التجاري وممثل لوزارة الطيران المدني يقومون بدراسة الأسواق المستهدفة حاليا وفقا للخطة المستقبلة وكذلك دراسة النقاط التي يمكن الوصول اليها وكذلك نوعية الطرازات التي يمكن لها السفر لتلك الأسواق.

“مصر للطيران” تضيف نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية.. وتشغل رحلات مباشرة إلى مدينة شنغهاى بالصين

وأضاف أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بالسياحة المستدامة قبل عام ٢٠٣٠، حيث نجحت الشركة في عقد وتبرم عدد من الاتفاقيات الهامة خلال الأسبوع الماضي، أهمها التعاقد على ٢٨ طائرة جديدة سيتم استلام أولى الطائرات خلال ٢٠٢٥، وسيتم الانتهاء من استلام الصفقة قبل نهاية ٢٠٢٦، وذلك بهدف تغطية كافة النقاط الجديدة التي تدرسها الشركة حاليا للوصول إليها في مختلف الدول.

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وأضاف أن الشركة انتهت من استلام كافة الطائرات التي تم التعاقد عليها قبل سنوات، رغم وجود بعض التأخيرات في الاستلام خلال أزمة كورونا، حيث تم استلام جميع الطائرات بما في ذلك أحدث طراز معروف باسم "طائرة الأحلام"، والتي تضم مصر للطيران 8 طائرات من هذا الطراز.

وأضاف زكريا أن قطاع التخطيط بالشركة، وكذلك الاستشاري، يقومون بدراسة وبحث وصول رحلات مصر للطيران إلى العديد من النقاط الجديدة التي سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استلام أحدث الطائرات التي تم التعاقد عليها مؤخرًا.

وأضاف زكريا أن الشركة نجحت بالفعل خلال السنوات الماضية في الوصول إلى أكثر من 72 نقطة حول العالم، بعد إضافة عدد من النقاط مؤخرًا في آسيا وأوروبا وأمريكا.

خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاي بالصين

يشار الي ان مصر للطيران الناقل الوطنى قامت مساء امس بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاي بالصين والتى انطلقت أولى رحلاته أمس الجمعة، بطائرة طراز بوينج300-777 وذلك بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وتتطلع مصر للطيران الناقل الوطني إلي زيادة تواجدها فى السوق الأسيوي والذى يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة وسيحقق  هذا مردودًا إيجابيًا في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة لمصر.

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