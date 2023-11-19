مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء صناعة النقل الجوى حول العالم

على مدار فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 والذى أقيم خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجارى، حيث شاركت مصر للطيران بوفد يضم قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركة الصيانة والأعمال الفنية وشركة الخدمات الأرضية وشركة الخطوط الجوية وأكاديمية التدريب، تم عقد العديد من الاجتماعات مع شركات مصنعى الطائرات وإيجار الطائرات ومصنعى المحركات ومقدمى الخدمات الأرضية ومسوقي ووكلاء رحلات الطيران العارض وشركات تكنولوجيا التدريب لبحث سبل التعاون المختلفة بين مصر للطيران وتلك الشركات.

حيث التقى قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران بشركات الإيجار العالمية ومنها شركة Avilease وSky lease وSMBC وCDB وMacquarie وBOD Aviation لبحث أوجه التعاون مع تلك الشركات فى ضوء خطة مصر للطيران لإحلال وتجديد أسطولها الجوى، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الشركات المصنعة للمحركات ومنها Rolls-Royce و GE وCFM لمناقشة آليات تنفيذ العقود المبرمة لتقديم صيانة المحركات لعدد من طائرات مصر للطيران، ودراسة توقيع عقود جديدة لتقديم رعاية شاملة فى ضوء انضمام الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها مصر للطيران مؤخرًا من طراز A350-900 وB737-8 max، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع شركة Collins لمناقشة مشروع إحلال وتجديد مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية لطائرات الشركة من طراز B737-800 فضلًا عن مقاعد درجة رجال الأعمال من طرازA350 -900.





كما التقى قطاع التخطيط وأكاديمية مصر للطيران للتدريب بكلٍ من CAF وL3 Harris وFlight safety لدراسة إمكانية التعاون لتزويد أكاديمية مصر للطيران بأحدت أجهزة الطيران التمثيلي من الطرازات التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا، بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك بين الأكاديمية وتلك الشركات في مجالات التدريب والتكنولوجيا.

وعقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب أيضًا عدة اجتماعات مع مجموعة من الشركات الرائدة فى التكنولوجيا لمناقشة أوجه التعاون في مجالات متعددة، ومنها استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي virtual reality في مجال التدريب وخاصة تدريب مستخدمي المعدات الأرضية ومنها شركة FlyBy وشركة Unigine البولندية وشركة Vive وشركة Leaders بهذا الخصوص، بالإضافة إلى شركة Aviotek بشأن تقديم خدمات في مجال تطبيق نظام إلكتروني TMS وذلك في إطار رؤية التحول الرقمي التى تنتهجها الأكاديمية، وكذلك تم عقد لقاءات في مجال تبادل الخدمات التدريبية مع شركة Latitude وأكاديمية قطر لعلوم الطيران وشركة FAIR وشركة ASE Group، هذا إلي جانب عقد اجتماع مع شركة AIRBUS لمناقشة سبل التعاون في مجالات الصيانة والتدريب.

وعقدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اجتماعات عديدة مع عملاء حاليين ومحتملين بهدف تمديد التعاقد أو عقد اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات مثل شركة فلاي بغداد وشركة Global Aviation Airlines العراقية وشركة Air Sial الباكستانية، بالإضافة إلى عدد من موردي قطع غيار الطائرات ومقدمي خدمات الصيانة بالخارج لبحث تأمين تشغيل أسطول مصر للطيران، ومن بين الشركات المذكورة لوفتهانزا تكنيك الألمانية وTriangle وCollins Aviation وOEM Services الموردة لقطع الغيار وThales وMTU وSR Technics وAerfin وAir France KLM M&E وغيرها من الشركات المشاركة بفعاليات المعرض.

مصر للطيران وتعاقدات جديدة

أما فيما يخص الخدمات الأرضية، فقد التقت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بكلٍ من شركة الاتحاد للخطوط الجوية وشركة Etihad aviation services EAS مقدمة الخدمة لطرازات مصر للطيران بمطار أبوظبى، وذلك فى إطار المناقشات لتجديد التعاقدات لتقديم الخدمة الأرضية بمطار القاهرة ومطار أبوظبى بما يخدم مصلحة الشركتين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الخطوط الجوية الإماراتية لبحث سبل التعاون فى المجالات المختلفة، فضلًا عن تجديد تعاقد الخدمة الأرضية لرحلات الخطوط الإمارتية في مصر.

من جانب آخر، عقد ممثلو شركة مصرللطيران للخطوط الجوية اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات من مسوقي ووكلاء رحلات الطيران العارض حول العالم للتعاون مع مصر للطيران في تشغيل سلاسل رحلات خاصة بأسعار تنافسية تلبي رغبات العملاء وتتكامل مع شبكة الخطوط المنتظمة للناقل الوطني لتنشيط حركة السياحة الوافدة من عدة دول من بينها روسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم رحلات خاصة لنقل المشاركين من المنتخبات والجماهير في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار يناير 2024، ومن بين هذه الشركات

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