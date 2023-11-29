تفاصيل اتفاقية "الإياتا" لحلول البيانات المباشرة فى مجال مسار رحلات الطيران

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن إبرام اتفاقية حديثة مع مؤسسة تقارير الخطوط الجوية (ARC) بشأن توسيع شراكتهما في مجال حلول البيانات المباشرة (DDS)، عبر رحلات الطيران، والتي توفر لشركات الطيران المشتركة المجموعة العالمية الأكثر شمولًا من بيانات مبيعات شركات الطيران والأسواق ومسارات الرحلة.

ويضمن تمديد الشراكة، الذي تم التوقيع عليه خلال الندوة العالمية للمسافرين التي نظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي لعام 2023، استمرار أكثر من 100 شركة طيران عالمية في الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية لسنوات قادمة، تدمج DDS البيانات التي تسهم بها شركات الطيران ومعاملات خطة الفاتورة والتسوية الخاصة بـIATA ومعاملات خطة تسوية المناطق ASP الخاصة ARC في مصدر بيانات واحد لدعم التحليلات والقرارات المهمة لشركات الطيران.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم إنشاء DDS بشكل مشترك في عام 2012 من قبل IATA وARC، وهي تعتبر أكبر مجموعة بيانات تذاكر طيرانالعالمية وأكثرها شمولًا في العالم، وتشمل أكثر من 15 مليار رحلة ركاب تمثل 490 شركة طيران و230 دولة ومنطقة.

تعد DDS أداة حيوية لذكاء الأعمال، مما يتيح لعملاء شركات الطيران إمكانية الوصول بسهولة إلى رؤى فريدة من نوعها لقياس أدائهم مقارنة بشركات الطيران المشاركة الأخرى.





وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "لقد ساهمت DDS بشكل كبير في وضع اتحاد النقل الجوي الدولي كمصدرموثوق لبيانات الصناعة، بما في ذلك حركة المرور والسلامة والعمليات والاستدامة".

وقال لوري ريشوس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ARC، "إن DDS هي أساس منصة بيانات ARC والمصدر الأكثر ثقة لبيانات تذاكرالطيران العالمية"، "الآن بعد أن قمنا بتوسيع شراكتنا، ستركز ARC وIATA على توسيع نطاق DDS وتقديم حلول بيانات جديدة تعمل علىتطوير صناعة الطيران العالمية.

يشار الي أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يتطلع إلى قيام الحكومات بتقديم السياسات الداعمة اللازمة لتمكين إزالة الكربون من قطاع الطيران، على النحو المتفق عليه في المؤتمر الثالث بشأن الوقود البديل للطيران (CAAF/3) الذي استضافته منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في عام 2019. دبي. توصل CAAF/3 إلى اتفاق حاسم.