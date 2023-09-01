الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

الإعلامي لمجلس الوزراء
الإعلامي لمجلس الوزراء

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.

وتواصل  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

مطار العاصمة الدولى

وشددت على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك  استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، موضحةً أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

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وفي سياق متصل، يقع مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة- السويس، جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظتى السويس والإسماعيلية، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000م٢، ومبنى ركاب رئيسي بسعة 300 راكب/ ساعة.

الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الاعلامي الطيران المدني استقبال الطائرات الحركة الجوية

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