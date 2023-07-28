بالإنفوجراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى28 يوليو 2023

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22حتى 28 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالى 319.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وكذلك الإحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، كما تمت الموافقة على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

أما عن الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة "إندوراما" العالمية، والوفد المرافق له، لمناقشة خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسفير الهند لدى القاهرة، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الصندوق، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، والعضو المنتدب للشركة، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الأفريقية الروسية، ونتائج المشاركة في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما، وكذلك اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذى يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام، حيث أكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك آفاقاً واسعة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث أكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً شاملاً في التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام أسفر عن عدم إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، كما ترأس وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، يتقدمهم رئيسة وزراء إيطاليا، وأمين عام الأمم المتحدة، فيما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة "إندوراما كوربوريشن بى تى إى المحدودة"؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، وكذا الاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، في حين قام سيادته بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تابع أعمال تنفيذ منطقة أبراج "الداون تاون"، وقام بجولة موسعة بمدينة الفنون، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت الأنشطة أيضاً كما أورد التقرير، تفقد سيادته ومرافقوه الممشى السياحي خلف الأبراج السكنية ومشروع الداون تاون، خلال جولته بمشروعات العلمين الجديدة، فضلاً عن الاستماع إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تناول خلاله موقف تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث بلغت مساحة المنطقة الصناعية 5500 فدان طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وتم تخصيص مساحة 2248 فدانا، وبلغت نسبة تنفيذ المرافق الرئيسية 95%، في حين شهد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات تليفزيونية مهمة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، أبرزها استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس.

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير لقاء مع رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بحضور سفير مصر في روما، ومساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بالإضافة إلى لقاء مع المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بحضور سفير مصر في روما، إلى جانب لقاء مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، حيث أشار إلى أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات إضافية على الأمن الغذائي تتطلب من كافة الدول تبنى نهج شامل للتعاون في مواجهة تغير المناخ، وكذلك لقاء مع وزير الزراعة الإيطالي على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، وذلك بحضور وزير الزراعة المصري، وسفير مصر في روما، ومساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، ونائب وزير الخارجية الإيطالي.