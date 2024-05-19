الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نتابع الاشتباكات في الزاوية وعلى السلطات ضمان حماية وسلامة المواطنين

الأمم المتحدة وليبيا
الأمم المتحدة وليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء يوم السبت بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وقالت في البيان: "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابق اليوم والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن سقوط ضحايا بمن فيهم مدنيون".
 


وحثت البعثة على الوقف الفوري للأعمال العدائية ودعت السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين.

وأفاد مراسل RT بأن الاشتباكات توقفت وتم فض النزاع بعد تدخل أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين.

وذكر المراسل أنه تم إجلاء 20 عائلة من مناطق الاشتباكات.

وكان "الهلال الأحمر" في مدينة الزاوية الليبية قد دعا إلى هدنة لإجلاء السكان وتقديم المساعدة للعائلات العالقة فيما دعا وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المستشفيات لرفع حالة التأهب.

 

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