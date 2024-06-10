بعد فوز ساحق لحزبها.. زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية: مستعدون لتولى السلطة

أعربت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، أمس الأحد، عن ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت لوبان إنهم مستعدون لتولي السلطة في فرنسا "إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم".

جاءت تصريحات لوبان بعد الإعلان عن فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية وبفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وتلك النتائج دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان حلّ الجمعية الوطنية "البرلمان" وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.