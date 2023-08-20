زاد البحث عن حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024 بالمدارس والجامعات عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المصرية وامتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعلن.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024 بالمدارس والجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقب التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الشائعات التي يرددها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد انطلاق العام المقبل 2024، وأوضح حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024 حي أكد أن الدراسة في المدارس (حكومي، تجريبي، خاصة) عربي ولغات في موعدها يوم السبت 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية.

وأكدت البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدراسة الجامعة للعام المقبل أيضا في موعدها الذي أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في يوم السبت 30 سبتمبر المقبل وناشد كافة أولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة واستقصائها من مصادرها الرسمية.

كيفية الإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هناك طرق للإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة طوال أيام الأسبوع، وذلك منعا لإثارة البلبة بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال الطرق التالية:-

أرقام الواتس آب عبر الأرقام (01155508851 - 01155508688).

البريد الإلكتروني عبر ([email protected]).

وتستعد حاليا كافة الجامعات المصرية لاستقبال أوراق طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023 -2024 للتقديم في الكليات المرشحين إليها وفقا لقواعد مكتب التنسيق عقب طبع بطاقات الترشيح عبر الموقع الإلكترونية وتجهيز كافة أوراق التقديم اللازمة والتي تم الإعلان عنها.

الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات 2023

تتلخص الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات في الكليات المرشحين إليها للعام الدراسي المقبل فيما يلي:-

بطاقة الترشيح للكلية + 5 صور منها.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

أصل شهادة الثانوية العامة و 5 صور منها.

صةرة من رقم جلوس الطالب.

أصل استمارة الكشف الطبي مختومة من الإدارة الطبية للجامعة.

استمارة بيانات التعارف للطلاب الجدد ويتم الحصول عليها من الكلية.

استمارة 2 جند للطلاب الذكور فقط.

استمارة 6 جند للطلاب الذكور من مواليد 2001.

10 صور شخصية للطالب.

إيصال سداد المصروفات.