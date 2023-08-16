الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالدرجات| مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية وعدد سنوات الدراسة

كلية التمريض
كلية التمريض

مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة شغل أذهان الطلبة وأولياء أمورهم معرفة تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية عبر جوجل، وجاء التنسيق في مقدمة اهتماماتهم، حيث يهتم الالآف بمطالعة المؤشرات الخاصة في المرحلة الثانية والتي من الجدير بالذكر أنها انها رسميًا أمس الثلاثاء 15 أغسطس طبق الحد الأدنى الخاص بالمرحلة، وستعد كليات التمريض هي من الكليات الرائدة التي ستضمن فرصة عمل مباشرة، لكونها تعتمد على التكليف المتاح لها.

تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر، قد أعلنت نتائج تنسيق المرحلة الأولى منذ يومان، حلال مؤتمر تم عقده في العاصمة الجديدة.

ويستعرض 'الدستور' من خلال التقرير التالي، كافة توقعات تنسيق كلية التمريض بالجامعات المصرية والتي ستتوافر بها، حيث سيتشابه نسبيًا مع العام الماضي وذلك بسبب قرب نسبة النجاح.

تنسيق كلية تمريض المرحلة الثانية 2023

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية تمريض في المرحلة الثانية كالتالي:

  • تنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة بورسعيد 351 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض في 2023 جامعة طنطا 344 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض في 2023 جامعة دمياط 340 درجة.
  • بينما تنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة الزقازيق 337 درجة.
  • وتنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة دمنهور مجموع 334 درجة.
  • تنسيق كليات التمريض 2023 بجامعة المنوفية بشبين الكوم مجموع 332 درجة.
  • وتنسيق كلية التمريض في 2023 جامعة بنها 323 درجة.
  • وتنسيق كلية التمريض في 2023 جامعة كفر الشيخ 322 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة أسيوط 321 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة سوهاج 317 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض في 2023 جامعة المنيا 313 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة جنوب الوادي 312 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة القاهرة 311 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض لعام 2023 جامعة عين شمس 307 درجة.
  • تنسيق كلية التمريض في عام 2023 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بمجموع 307 درجة.

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مدة الدراسة في كلية التمريض 2024

وتبلغ مدة الدراسة بكلية التمريض لمدة 5 سنوات منها 4 سنوات دراسة، وذلك بالإضافة إلى سنة امتياز، وسيشترط قبول الطالب بها أن سيكون من شعبة علمي علوم، وذلك مع الحصول على 75% أو أعلى بمادة اللغة الإنجليزية، ويكون بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.

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