الأماكن ورابط التسجيل.. تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، حيثُ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، وبينها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 علمي علوم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيانها، أنّ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بها تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، وهي توجد في الجامعات التكنولوجية، مثل جامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية.

ويمكن للطلاب التقديم للالتحاق بــ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنــــــــــــا.

تفاصيل الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

الدراسة تكون باللغة الإنجليزية، وتهتم الكلية بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين.

وبالنسبة لنوع الدراسة فالكلية تعتمد على تدريب الطلاب عمليا بنسبة 60% و40% دراسة نظرية، ويكون التدريب يتم داخليا وخارجيا.

كما تشمل الكلية معامل مزودة بأحدث الأجهزة، وتهدف عملية التدريبات العملية إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة المتاحة للمرحلة الثانية 2023