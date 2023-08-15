تعرف على تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023.. الأكثر بحثا في الساعات الماضية من جانب طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات والكليات التي بها أماكن شاغرة.

ونرصد في التقرير التالي، تفاصيل تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023:

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023



- تنسيق حاسبات ومعلومات سوهاج لطلاب الشعبة العلمية 366.5 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات قنا لطلاب الشعبة العلمية 365 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية لطلاب الشعبة العلمية 364 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات أسيوط لطلاب الشعبة العلمية 363 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات المنيا لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة.

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة لطلاب الشعبة الرياضية 347.5 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات عين شمس لطلاب الشعبة الرياضية 345.5 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة لطلاب الشعبة الرياضية 343.5 درجة.

- تنسيق حاسبات ومعلومات دمياط لطلاب الشعبة الرياضية 342.5 درجة.



أماكن كلية حاسبات ومعلومات في تنسيق المرحلة الثانية 2023



- كلية حاسبات ومعلومات طنطا لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات قنا لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات العريش لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات العريش لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات الفيوم لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات الفيوم لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات المنيا لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات أسيوط لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات بني سويف لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات بني سويف لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق لطلاب الشعبة العلمية.

- كلية حاسبات ومعلومات السويس لطلاب الشعبة الرياضية.

- كلية حاسبات ومعلومات السويس لطلاب الشعبة العلمية.

أقسام كلية حاسبات والمعلومات

- قسم هندسة البرمجيات بكلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان وعين شمس.

- قسم العلوم الأساسية بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس والفيوم وقناة السويس.

- نظم المعلومات الحيوية بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس.

قسم الوسائط المتعددة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط وبني سويف.

- بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار بكلية حاسبات ومعلومات بجامعةالقاهرة والزقازيق والمنوفية.

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

يذكر أن تستهدف المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 إجمالي عدد الطلاب: 350133 طالبا، حيث يستمر التقدم في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/.

وبدت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بإجمالي عدد الطلاب: 259445 طالبا، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% بإجمالي عدد الطلاب 90688 طالبا.