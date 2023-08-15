توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 للطب البيطري والعلوم

تصدرت توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 لطلاب الثانوية العامة قائمة بحث واهتمام الكثير من الطلاب والطالبات، تزامنا مع فتحت باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2023 لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، وحتى السبت 19 أغسطس.

وحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضيات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

كما حدد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة أدبي 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023

في سياق متصل، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضية مثل كليات الطب البيطري والعلوم والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي، إضافة إلى الكليات الأدبية.

ويتوقع خبراء التعليم أن يكون تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 متقاربًا مع تنسيق العام السابق لتقارب نسب النجاح خلال العامين، ما جعلنا نرصد تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 والتالي جاءت على النحو التالي:-

طب بيطري المنصورة 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365

طب بيطري سوهاج 364

طب بيطري الزقازيق 363

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

طب بيطري عين شمس 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

طب بيطري الإسكندرية 361

طب بيطري أسيوط 361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري المنيا 359

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358

طب بيطري مدينة السادات 358

طب بيطري بني سويف 357

حاسبات و معلومات العريش علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري مطروح 357

طب بيطري الوادي الجديد 356

طب بيطري العريش 356

ألسن كفر الشيخ 355

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354

علوم سوهاج 352

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

تمريض بور سعيد 351

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350

علوم دمنهور 349

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349

علوم الزقازيق 347

علوم كفر الشيخ 347

تمريض المنصورة 347

معهد فني صحى المنصوره 346

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346

علوم المنصورة 346

علوم القاهرة 346

علوم جنوب الوادي 346

علوم الإسكندرية 345

علوم أسيوط 345

تمريض طنطا 344

علوم طنطا 343

سياسة واقتصاد السويس 343

علوم بنها 343

معهد فني صحى طنطا 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

سياسة واقتصاد بني سويف 342

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

معهد فني صحى الزقازيق 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تمريض دمياط 340

علوم بني سويف 339

علوم السويس 339

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339

علوم حلوان 339

علوم العريش 338

ألسن عين شمس 338

علوم بنات عين شمس 338

علوم الوادي الجديد 338

تمريض الزقازيق 337

ألسن أسوان 337

ألسن الفيوم 337

معهد فني صحى اسماعيليه 337

ألسن الأقصر 336

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

ألسن سوهاج 335

ألسن المنيا 335

معهد فني صحى بور سعيد 335

معهد فني صحى سوهاج 334

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334

تمريض دمنهور 334

معهد فني صحى اسيوط 333

علوم البترول والتعدين مطروح 333

فنى صحي جنوب الوادي 332

معهد فني صحى الاسكندريه 332

علوم الارض بني سويف 332

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

الاعاقة والتأهيل بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

معهد فني صحى بنها 329

آثار دمياط 328

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328

فنون تطبيقية حلوان 327

فنى تمريض طنطا 327

فنى تمريض المنصورة 326

تربية الزقازيق 325

تربية المنصورة 324

آثار القاهرة 324

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324

آثار عين شمس 324

آثار أسوان 323

تمريض بنها 323

معهد فني صحى رياضه طنطا 323

فنون تطبيقية دمياط 322

تمريض كفر الشيخ 322

تمريض أسيوط 321

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321

آثار الأقصر 321

آثار و لغات مطروح 321

معهد فني صحى بنى سويف 320

فنون تطبيقية بني سويف 319

الاستزراع المائي والمصائد البحرية العريش 319

اثار الفيوم 318