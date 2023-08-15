توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 للطب البيطري والعلوم
تصدرت توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 لطلاب الثانوية العامة قائمة بحث واهتمام الكثير من الطلاب والطالبات، تزامنا مع فتحت باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية.
تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2023
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2023 لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، وحتى السبت 19 أغسطس.
وحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة علمي علوم ورياضيات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.
كما حدد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة أدبي 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023
في سياق متصل، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضية مثل كليات الطب البيطري والعلوم والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي، إضافة إلى الكليات الأدبية.
ويتوقع خبراء التعليم أن يكون تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 متقاربًا مع تنسيق العام السابق لتقارب نسب النجاح خلال العامين، ما جعلنا نرصد تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 والتالي جاءت على النحو التالي:-
طب بيطري المنصورة 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365
طب بيطري سوهاج 364
طب بيطري الزقازيق 363
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
طب بيطري كفر الشيخ 363
طب بيطري عين شمس 363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
طب بيطري المنوفية 362
طب بيطري دمنهور 362
طب بيطري الإسكندرية 361
طب بيطري أسيوط 361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360
طب بيطري بنها 360
طب بيطري جنوب الوادي 360
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360
طب بيطري القاهرة 360
طب بيطري المنيا 359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359
حاسبات ومعلومات السويس علوم 359
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358
طب بيطري مدينة السادات 358
طب بيطري بني سويف 357
حاسبات و معلومات العريش علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357
طب بيطري أسوان 357
طب بيطري مطروح 357
طب بيطري الوادي الجديد 356
طب بيطري العريش 356
ألسن كفر الشيخ 355
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354
علوم سوهاج 352
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351
تمريض بور سعيد 351
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350
علوم دمنهور 349
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349
علوم الزقازيق 347
علوم كفر الشيخ 347
تمريض المنصورة 347
معهد فني صحى المنصوره 346
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346
علوم المنصورة 346
علوم القاهرة 346
علوم جنوب الوادي 346
علوم الإسكندرية 345
علوم أسيوط 345
تمريض طنطا 344
علوم طنطا 343
سياسة واقتصاد السويس 343
علوم بنها 343
معهد فني صحى طنطا 342
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
سياسة واقتصاد بني سويف 342
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
معهد فني صحى الزقازيق 340
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
تمريض دمياط 340
علوم بني سويف 339
علوم السويس 339
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339
علوم حلوان 339
علوم العريش 338
ألسن عين شمس 338
علوم بنات عين شمس 338
علوم الوادي الجديد 338
تمريض الزقازيق 337
ألسن أسوان 337
ألسن الفيوم 337
معهد فني صحى اسماعيليه 337
ألسن الأقصر 336
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 336
ألسن بني سويف 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
ألسن سوهاج 335
ألسن المنيا 335
معهد فني صحى بور سعيد 335
معهد فني صحى سوهاج 334
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334
تمريض دمنهور 334
معهد فني صحى اسيوط 333
علوم البترول والتعدين مطروح 333
فنى صحي جنوب الوادي 332
معهد فني صحى الاسكندريه 332
علوم الارض بني سويف 332
تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
الاعاقة والتأهيل بني سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
معهد فني صحى بنها 329
آثار دمياط 328
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328
فنون تطبيقية حلوان 327
فنى تمريض طنطا 327
فنى تمريض المنصورة 326
تربية الزقازيق 325
تربية المنصورة 324
آثار القاهرة 324
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324
آثار عين شمس 324
آثار أسوان 323
تمريض بنها 323
معهد فني صحى رياضه طنطا 323
فنون تطبيقية دمياط 322
تمريض كفر الشيخ 322
تمريض أسيوط 321
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321
آثار الأقصر 321
آثار و لغات مطروح 321
معهد فني صحى بنى سويف 320
فنون تطبيقية بني سويف 319
الاستزراع المائي والمصائد البحرية العريش 319
اثار الفيوم 318