الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة علمي علوم 2023، المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية عن توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لهذه المرحلة والتي جاءت بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% وبدأت من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.

الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن توفر أماكن لطلاب الشعبة العلمية بعدد كبير من الكليات كالطب البيطري والعلاج الطبيعي وكليات العلوم وجميع الكليات الأدبية.

تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

وجاء تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 كالتالي:

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح – علوم ٣٦٥

طب بيطري سوهاج ٣٦٤

طب بيطري الزقازيق ٣٦٣

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢

طب بيطري المنوفية ٣٦٢

طب بيطري دمنهور ٣٦٢

طب بيطري الإسكندرية ٣٦١

طب بيطري أسيوط ٣٦١

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠

طب بيطري بنها ٣٦٠

طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

طب بيطري المنيا ٣٥٩

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨

طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨

طب بيطري بني سويف ٣٥٧

حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧

طب بيطري أسوان ٣٥٧

طب بيطري مطروح ٣٥٧

طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦

طب بيطري العريش ٣٥٦

ألسن كفر الشيخ ٣٥٥

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤

علوم سوهاج ٣٥٢

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١

تمريض بور سعيد ٣٥١

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠

علوم دمنهور ٣٤٩

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩

علوم الزقازيق ٣٤٧

علوم كفر الشيخ ٣٤٧

تمريض المنصورة ٣٤٧

معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

علوم القاهرة ٣٤٦

علوم جنوب الوادي ٣٤٦

علوم الإسكندرية ٣٤٥

علوم أسيوط ٣٤٥

تمريض طنطا ٣٤٤

علوم طنطا ٣٤٣

سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣

علوم بنها ٣٤٣

معهد فني صحى طنطا ٣٤٢

علوم المنيا ٣٤٢

علوم عين شمس ٣٤٢

سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢

علوم بور سعيد ٣٤١

علوم دمياط ٣٤١

علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١

علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١

معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠

علوم الفيوم ٣٤٠

علوم أسوان ٣٤٠

تمريض دمياط ٣٤٠

علوم بني سويف ٣٣٩

علوم السويس ٣٣٩

76 % للصيدلة و72% للهندسة.. تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

تنسيق جامعة النيل الأهلية 2023.. 68% هندسة و62% علوم الحاسب و55% إدارة الأعمال

تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩

علوم حلوان ٣٣٩

علوم العريش ٣٣٨

ألسن عين شمس ٣٣٨

علوم بنات عين شمس ٣٣٨

علوم الوادي الجديد ٣٣٨

تمريض الزقازيق ٣٣٧

ألسن أسوان ٣٣٧

ألسن الفيوم ٣٣٧

معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧

ألسن الأقصر ٣٣٦

الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦

ألسن بني سويف ٣٣٦

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦

ألسن سوهاج ٣٣٥

ألسن المنيا ٣٣٥

معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥

معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤

تمريض دمنهور ٣٣٤

معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣

علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣

فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢

معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢

علوم الارض بني سويف ٣٣٢

تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢

الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١

فنون تطبيقية بنها ٣٣١

معهد فني صحى بنها ٣٢٩

آثار دمياط ٣٢٨

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨

فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧

فنى تمريض طنطا ٣٢٧

فنى تمريض المنصورة ٣٢٦

تربية الزقازيق ٣٢٥

تربية المنصورة ٣٢٤

آثار القاهرة ٣٢٤

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤

آثار عين شمس ٣٢٤

آثار أسوان ٣٢٣

تمريض بنها ٣٢٣

معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣

فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢

تمريض كفر الشيخ ٣٢٢

تمريض أسيوط ٣٢١

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١

آثار الأقصر ٣٢١

آثار و لغات مطروح ٣٢١

معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠

فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩

الاستزراع المائي والمصائد البحرية العريش ٣١٩

اثار الفيوم ٣١٨

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023 تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الثانية وزير التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية توقعات تنسيق الكليات 2023

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو (صور)

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية