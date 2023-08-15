توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة علمي علوم 2023، المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية عن توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لهذه المرحلة والتي جاءت بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% وبدأت من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.

الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن توفر أماكن لطلاب الشعبة العلمية بعدد كبير من الكليات كالطب البيطري والعلاج الطبيعي وكليات العلوم وجميع الكليات الأدبية.

تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

وجاء تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 كالتالي:

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

حاسبات ومعلومات قنا علوم ٣٦٥

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح – علوم ٣٦٥

طب بيطري سوهاج ٣٦٤

طب بيطري الزقازيق ٣٦٣

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري كفر الشيخ ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات دمياط علوم ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم ٣٦٢

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم ٣٦٢

طب بيطري المنوفية ٣٦٢

طب بيطري دمنهور ٣٦٢

طب بيطري الإسكندرية ٣٦١

طب بيطري أسيوط ٣٦١

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم ٣٦١

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم ٣٦٠

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم ٣٦٠

طب بيطري بنها ٣٦٠

طب بيطري جنوب الوادي ٣٦٠

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

طب بيطري المنيا ٣٥٩

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات السويس علوم ٣٥٩

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية ٣٥٨

طب بيطري مدينة السادات ٣٥٨

طب بيطري بني سويف ٣٥٧

حاسبات و معلومات العريش علوم ٣٥٧

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ٣٥٧

طب بيطري أسوان ٣٥٧

طب بيطري مطروح ٣٥٧

طب بيطري الوادي الجديد ٣٥٦

طب بيطري العريش ٣٥٦

ألسن كفر الشيخ ٣٥٥

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية ٣٥٤

علوم سوهاج ٣٥٢

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف ٣٥١

تمريض بور سعيد ٣٥١

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف ٣٥٠

علوم دمنهور ٣٤٩

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤٩

علوم الزقازيق ٣٤٧

علوم كفر الشيخ ٣٤٧

تمريض المنصورة ٣٤٧

معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

علوم القاهرة ٣٤٦

علوم جنوب الوادي ٣٤٦

علوم الإسكندرية ٣٤٥

علوم أسيوط ٣٤٥

تمريض طنطا ٣٤٤

علوم طنطا ٣٤٣

سياسة واقتصاد السويس ٣٤٣

علوم بنها ٣٤٣

معهد فني صحى طنطا ٣٤٢

علوم المنيا ٣٤٢

علوم عين شمس ٣٤٢

سياسة واقتصاد بني سويف ٣٤٢

علوم بور سعيد ٣٤١

علوم دمياط ٣٤١

علوم المنوفية بشبين الكوم ٣٤١

علوم قناة السويس بالإسماعيلية ٣٤١

معهد فني صحى الزقازيق ٣٤٠

علوم الفيوم ٣٤٠

علوم أسوان ٣٤٠

تمريض دمياط ٣٤٠

علوم بني سويف ٣٣٩

علوم السويس ٣٣٩

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩

علوم حلوان ٣٣٩

علوم العريش ٣٣٨

ألسن عين شمس ٣٣٨

علوم بنات عين شمس ٣٣٨

علوم الوادي الجديد ٣٣٨

تمريض الزقازيق ٣٣٧

ألسن أسوان ٣٣٧

ألسن الفيوم ٣٣٧

معهد فني صحى اسماعيليه ٣٣٧

ألسن الأقصر ٣٣٦

الاعاقة والتأهيل الزقازيق ٣٣٦

ألسن بني سويف ٣٣٦

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة ٣٣٦

ألسن سوهاج ٣٣٥

ألسن المنيا ٣٣٥

معهد فني صحى بور سعيد ٣٣٥

معهد فني صحى سوهاج ٣٣٤

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد ٣٣٤

تمريض دمنهور ٣٣٤

معهد فني صحى اسيوط ٣٣٣

علوم البترول والتعدين مطروح ٣٣٣

فنى صحي جنوب الوادي ٣٣٢

معهد فني صحى الاسكندريه ٣٣٢

علوم الارض بني سويف ٣٣٢

تمريض المنوفية بشبين الكوم ٣٣٢

الاعاقة والتأهيل بني سويف ٣٣١

فنون تطبيقية بنها ٣٣١

معهد فني صحى بنها ٣٢٩

آثار دمياط ٣٢٨

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ ٣٢٨

فنون تطبيقية حلوان ٣٢٧

فنى تمريض طنطا ٣٢٧

فنى تمريض المنصورة ٣٢٦

تربية الزقازيق ٣٢٥

تربية المنصورة ٣٢٤

آثار القاهرة ٣٢٤

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم ٣٢٤

آثار عين شمس ٣٢٤

آثار أسوان ٣٢٣

تمريض بنها ٣٢٣

معهد فني صحى رياضه طنطا ٣٢٣

فنون تطبيقية دمياط ٣٢٢

تمريض كفر الشيخ ٣٢٢

تمريض أسيوط ٣٢١

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم ٣٢١

آثار الأقصر ٣٢١

آثار و لغات مطروح ٣٢١

معهد فني صحى بنى سويف ٣٢٠

فنون تطبيقية بني سويف ٣١٩

الاستزراع المائي والمصائد البحرية العريش ٣١٩

اثار الفيوم ٣١٨