الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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مصر

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

جريدة الدستور

بدأ اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لذلك ارتفعت معدلات البحث عن خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 كي يتمكن الطلاب من تنسيق رغباتهم للكليات والمعاهد المنشودة والمتاحة خلال المرحلة الثانية. 

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

نعرض في التقرير التالي خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 وكذلك تنسيق الحدود الدنيا للمرحلة. 

يكون تنسيق رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة من موقع التنسيق الالكتروني المتاح من خلال معامل الحاسب الآلي في الجامعات المصرية أو من خلال الحاسب الشخصي للطالب وذلك على مدار الـ24 ساعة.

  • تنسيق رغبات الثانوية العامة من موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا.
  • بعد أن تفتح الصفحة يجب الضغط على اضغط هنا للدخول إلي الصفحة
  • الضغط على (إضغط هنا لتسجيل الرغبات)
  • اختيار نوع الشهادة (مدارس الثانوية العامة – مدارس العلوم والتكنولوجيا)
  • كتابة رقم الجلوس
  • ثم إدخال الرقم السري
  • (وهو الرقم السري هو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح)
  • الرقم التأكيدي  (المكتوب أمامك على الشاشة)
  • أعد كتابة الرقم التأكيدي
  • ثم الخطوة التالية وهي تسجيل الرغبات.

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بعدد الطلاب: 259445، ويكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، بعدد الطلاب: 90688. 

كيفية اختيار رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 

يكون عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الالكتروني والمطلوب تسجيلها 75 رغبة.

ويتم ترتيب الرغبات إما  بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.   

مع العلم أنه يمكن تعديل الرغبات عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويمكن طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023

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