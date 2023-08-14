الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023

تجارة إنجلش
تجارة إنجلش

ننشر تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023 حيث تتلقى كلية تجارة إنجلش عددًا كبيرًا من الطلاب كل عام، حيث تعد واحدة من الكليات الهامة التي يرغب الكثيرون في الالتحاق بها.

ومن أجل الالتحاق بها، توجد العديد من الشروط التي يجب توافرها. 

تنسيق كلية تجارة انجلش 2023

يتم اختلاف تنسيق كلية تجارة انجلش كل عام على أساس نسبة النجاح وعدد الناجحين والذي يختلف من محافظة لأخرى، وتم الإعلان عن مصاريفها وهي:

مصاريف كلية تجارة انجلش جامعة القاهرة 15 ألف جنيه مصري.
كلية تجارة انجلش جامعة عين شمس 17 ألف جنيه مصري.
مصاريف كلية تجارة انجلش جامعة حلوان 12 ألف جنيه مصري.
كلية تجارة انجلش جامعة كفرالشيخ 7 آلاف جنيه مصري.
مصاريف كلية تجارة انجلش جامعة الاسكندرية 12 ألف جنيه مصري.
مصاريف كلية تجارة انجلش جامعة دمياط 11 ألف جنيه مصري.
كلية تجارة انجلش جامعة عين شمس 17 ألف جنيه مصري.
كلية تجارة انجلش 2021 جامعة أسوان 8 آلاف جنيه.
مصاريف كلية تجارة انجلش جامعة سوهاج 15 ألف جنيه مصري.
 

الأقسام الموجودة في كلية تجارة انجلش 2023


قسم إدارة الأعمال
هو القسم المركز الأول في الوظائف في جميع الشركات ويقسم إلى:

مادة البورصة.
مادة المحاسبة.
مادة الاقتصاد.
مادة الإدارة الدولية.
مادة البنوك.
مادة الإحصاء.
مادة الإنتاج والعمليات.
مبادئ إدارة الأعمال.
الأموال والمؤسسات المالية.
الموارد البشرية.
مادة التمويل.
مادة التسويق.
المشتريات والمخازن.
قسم المحاسبة
ان المواد الموجودة به وهو.

المراجعة.
محاسبة شركات أموال.
محاسبة تكاليف.
محاسبة شركات أشخاص.
مبادئ إدارة الأعمال.
محاسبة قومية حكومية.
التمويل والإحصاء.
محاسبة ضريبية.
الاقتصاد.
محاسبة مقاولات.
محاسبة مالية.
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