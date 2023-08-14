الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

تنسيق جامعة بني
تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024

يأتي تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 ضمن تنسيق الجامعات الأهلية الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أيام .

ومن المتوقع أن يكون تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط المجاميع التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة هذا العام ، وتعرض الدستور تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 وبرامجها الدراسية.

تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024، ضمن تنسيق الجامعات الأهلية والذي سيتم تحديده خلال أيام مع استمرار كتابة طلاب الثانوية العامة لرغباتهم ، ومن المتوقع أن يكون تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 قريب من العام الماضي أو أقل منه ، وجاء تنسيق جامعة بني سويف الأهلية كالتالي : 

تنسيق الجامعة البريطانية 2024 ومصاريف الدراسة بالكليات

نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورابط الاستعلام برقم الجلوس

  • كليات الطب 82%.
  • كليات طب الأسنان 80%.
  • كليات العلاج الطبيعي 78%.
  • كليات الصيدلة 74%.
  • كليات الطب البيطري 74%.
  • كليات الهندسة 68%
  • كليات الحاسبات 62%.
  • الـتـكـنـولـوجـيـا الحيوية والعلوم الصحـية التطبيقية55%.
  • التمريض 55%.
  • الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 55%.
  • الفنون التطبيقية 55%.
  • الآداب 55%.
  • العلوم السينـمائية والإعلام 55%.
  • السياحة والفنادق 55%.
  • الحقوق والدراسات القانونية 55%.
  • اللغات والـترجمة 55%.
  • الـزراعات الصحراوية 55%.
  • الآثار 55%.
  • الزراعة 55%.

كليات جامعة بني سويف الأهلية 2023

حددت جامعة بني سويف الأهلية  بعض من الكليات والبرامج والتي بدأت فيهم الدراسة بثمانية كليات كمرحلة اولى وهي :

  • كلية الطب البشري
  • كلية العلاج الطبيعي
  • كلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة
  • كلية العلوم الأدارية الرقمية
  • كلية اللغات والعلوم الإنسانية
  • كلية الإعلام الرقمي وفنون الإتصال
  • كلية العلوم
  • كلية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي
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توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 وشروط الالتحاق بها

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