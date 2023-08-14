تنسيق الجامعة البريطانية 2024 ومصاريف الدراسة بالكليات

يعلن المجلس الأعلى للجامعات تنسيق الجامعة البريطانية وغيرها من الجامعات الخاصة في مصر خلال ايام عقب اجتماع المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور.

وأعلنت الجامعة البريطانية عبر موقعها الإلكترونية عن مصاريف الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل ، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

تنسيق الجامعة البريطانية 2024

من المتوقع أن يكون تنسيق الجامعة البريطانية 2024 أقل من العام الماضي وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي بتراجع تنسيق الجامعات سواء الحكومية أو الجامعات الخاصة مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة 2023 .

مصاريف الجامعة البريطانية 2024

أعلن الموقع الإلكتروني للجامعة البريطانية مصاريف العام الدراسي المقبل 2023-2024 والذي يختلف باختلاف التخصصات التي يدرسها الطلاب في الجامعة البريطانية وجاء كالتالي:

كلية حاسبات ومعلومات بجميع تخصصاتها « نظم المعلومات- هندسة البرمجيات - شبكات الحاسب- الذكاء الاصطناعي » 173 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان : 233 ألف جنيه

كلية الصيدلة فارم دي: 163 ألف جنيه

كلية الصيدلة قسم فارم دي الإكلينيكية: 173 ألف جنيه

كلية هندسة الطاقة والبيئة وجميع تخصصاتها «هندسة الطاقة المتجددة - الطاقة الكهربية المتجددة - هندسة الكيمياء الحيوية - هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز- الهندسة المعمارية البيئية المستدامة» 173 ألف جنيه .

كلية الفنون والتصميم وتخصصاتها « الفنون الجميلة - الرسم والوسائط - الموضة والنسيج التصميم المعماري» 188 ألف جنيه .

كلية التمريض: 63 ألف جنيه

قسم علم النفس بكلية الآداب والإنسانيات 143 ألف جنيه

قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والإنسانيات 113 ألف جنيه

قسم اللغة الصينية بكلية الآداب والإنسانيات 73 ألف جنيه

مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : 158 ألف جنيه

كلية إدارة أعمال : 198 ألف حنيه

كلية القانون : 133 ألف جنيه

كلية الإعلام والاتصال : 158 ألف جنيه.