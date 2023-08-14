الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يكشف موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد ورابط تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إعلان رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023 يتم عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، مشيرًا إلى أن فتح مرحلة تقليل الاغتراب سيكون عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، ويتم فتحها لمدة 48 ساعة فقط، ولها عدة شروط لا بد من توافرها للقبول بها، وسوف تصدر الوزارة دليلًا استرشاديًا في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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