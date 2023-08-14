مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

أيام ويتم إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2024 والتي فتحت باب التقديم بها منذ أسابيع عبر المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة، وذلك بعد اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الدكتور أيمن عاشور خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تنسيق الجامعات الخاصة، وتعرض الدستور في التقرير مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

من المتوقع أن يشهد تنسيق الجامعات الخاصة هذا العام تراجع ملحوظ مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة رغم ارتفاع نسبة النجاح، مما أدى إلى تراجع الحد الأدني المرحلة الأولى للثانوية العامة والتي سيتم إعلان نتيجة القبول بها خلال ساعات .

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات الخاصة كالتالي: كلية طب بشري 82، طب الأسنان 80%، العلاج الطبيعي 78، الصيدلة 74%، كلية الهندسة 68%، الحسابات والمعلومات62%، التمريض 55%، الإعلام 55%.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمده في مصر

حدد المجلس الأعلى للجامعات قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر عبر الموقع الالكتروني للمجلس حتى لا يقع الطلاب ضحايا للجامعات غير المعتمدة ومن قائمة الجامعات الخاصة المعتمده بمصر جامعة 6 أكتوبر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر الدولية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة البريطانية في مصر ، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة، جامعة الحياة، جامعة مايو، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام.

ومن الجامعات الخاصة المنتشرة في محافظات مصر جامعة سيناء، جامعة فاروس بالإسكندرية، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.