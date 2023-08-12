رابط تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2024.. ومصاريفها

ارتفع البحث عن تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2024 والتي تعد من أكبر الجامعات الخاصة في مصر وتضم أكثر من 15 كلية والتي تسع لمئات الآلاف من الطلاب الجدد سنويًا والتي تعد الخيار الأول للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2024

تقبل جامعة السادس من أكتوبر الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية حيث يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته ويتبع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع جامعة السادس من أكتوبر من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تقديم الطلاب الجدد.

تحديد الكلية التي يرغب في الانضمام إليها.

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم.

إدخال وسيلة اتصال (رقم هاتف محمول، موقع إلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2024 ومصروفاتها من أبرز تساؤلات أولياء الأمور حاليًا عبر المنصات الإلكترونية وهي كما يلي:-

مصروفات كلية التمريض 35 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 21 ألف جنيه والثاني 14 ألف.

مصروفات كلية الهندسة 55 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 35 ألف جنيه والثاني 20 ألف.

مصروفات كلية نظم ومعلومات 40 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 24 ألف جنيه والثاني 16 ألف.

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 44 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 26 ألف جنيه والثاني 18 ألف.

مصروفات كلية الاقتصاد 33 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 20 ألف جنيه والثاني 13 ألف.

مصروفات كلية اللغات والترجمة 35 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 21 ألف جنيه والثاني 14 ألف.

مصروفات كلية الإعلام 38 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 23 ألف جنيه والثاني 15 ألف.

مصروفات كلية التربية 25 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 15 ألف جنيه والثاني 10 ألف.

مصروفات كلية السياحة والفنادق 25 ألف ويمكن السداد على قسطين الأول 15 ألف جنيه والثاني 10 ألف.

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