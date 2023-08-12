السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

تنسيسق 2023
تنسيسق 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الإثنين 14 أغسطس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا لكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي ستكون في المرحلة الثانية. كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى بها.

وتشير نسب النجاح والحدود الدنيا التي عملت بها المرحلة الأولى للتنسيق إلى تقارب الحدود الدنيا للكليات بتنسيق العام الماضي، حيث من المتوقع أن تكون نسب كليات الطب البشري 90.8%، وكلية طب الأسنان 90.1%، وكلية العلاج الطبيعي 89.3%، وكلية الصيدلة 88.7%. ومن المقرر قبول ما يقرب من 10,500 طالب وطالبة في كليات الطب البشري، وقبول 7,000 طالب وطالبة بكليات الصيدلة، وقبول 2,700 طالب وطالبة في كليات العلاج الطبيعي.

وبالنسبة للشعبة الرياضية، فمن المتوقع ألا يوجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح والمجاميع الكلية في هذه الشعبة، بالإضافة إلى أنه وفقًا لأعداد الطلاب بقطاعات الهندسة في العام الماضي، وصلت إلى 15,000 طالب وطالبة، وهذا هو العدد المتوقع لقبوله خلال المرحلة الأولى، مما يشير إلى أن الحد الأدنى لكليات الهندسة يتوقف عند 88.2%، وكليات الحاسبات والمعلومات 87.3%.

وفي الشعبة الأدبية، من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى أقرب إلى نتيجة العام الماضي بسبب قرب نسب النجاح بها والمجاميع الكلية، ويصل الحد الأدنى في كليات القمة مثل الاقتصاد والعلوم السياسية إلى 85.3%، وفي كليات اللغات يصل إلى 82%. وسيكون هناك اختلاف في هذا العام في كليات الإعلام بعد خروجها من اختبارات القدرات، مما يجعل من المتوقع أن يكون الإقبال عليها أكثر هذا العام، وسيكون الحد الأدنى للقبول بها حوالي 80%.

اختبارات القدرات إعلان نتيجة المرحلة الأولى اقتصاد وعلوم سياسية أعداد الطلاب أغسطس الجارى

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