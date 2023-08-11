الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميا.. تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى، ويكثر التساؤل عن تنسيق الجامعات الاهلية 2024، وذلك بعدما قامت وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي بالكشف عن تفاصيل التنسيق الإلكتروني لعام 2023ـ وتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق، لافتة إلى أن تم الانتهاء من تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى أمس.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها 

وتستعرض "الدستور" أسعار الجامعات الأهلية والتنسيق لرغبة الكثيرين في الالتحاق بها بالعام الدراسي 2023 /2024.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 

عقب أن أوضح المجلس الأعلى بالجامعات الحدود الدنيا لقبول طلبة الثانوية العامة بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، لمتنوع الكليات طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

ولاسيما أن قد اعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، وهي كالآتي:

تنسيق الجامعات الاهلية 2024

  • تنسيق كليات الطب البشري: 90%
    تنسيق كليات طب الأسنان: 85%
    تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%
    تنسيق كليات الصيدلة: 75%
    تنسيق كليات الهندسة: 70%
    تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%
    تنسيق كليات الطب البيطري: 58%
    تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%
    تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%
    كليات الفنون التطبيقية: 58%
    تنسيق كليات الإعلام: 58%
    تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%
    تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%
    تنسيق كليات التربية: 58%
    تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%
    تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%
    تنسيق كليات التمريض: 58%
    تنسيق كليات الآثار: 58%
    العلوم السينمائية: 58%

أسعار الجامعات الاهلية 2023 

مصروفات كليات جامعة بنها الأهلية 2023/2024

كلية الطب البشرى: 120.000 جنيه مصرى
كلية علاج طبيعي: 95.000 جنيه مصرى
كلية طب الأسنان: 115.000 جنيه مصرى
كلية الهندسة: 65.000 جنيه مصرى
كلية علوم الحاسب: 55.000 جنيه مصرى
كلية إدارة الإعمال: 45.000 جنيه مصرى.
مصروفات كليات جامعة جنوب الوادى الأهلية 
كلية الطب البشرى: 110.000 جنيه مصرى
كلية علاج طبيعي: 65.000 جنيه مصرى
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى: 40.000 جنيه مصرى

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة


مصروفات كليات جامعة العلمين الدولية 2023/2024

مجال علوم وهندسة الحاسبات: 72.000 جنيه مصرى
مجال الهندسة: 72.000 جنيه مصرى
مجال العلوم الهندسية: 69.000 جنيه مصرى
مجال الفنون والتصميم: 52.000 جنيه مصرى
مجال الأعمال: 49.000 جنيه مصرى
مجال طب الأسنان: 107.000 جنيه مصرى
مجال الصيدلة: 94.000 جنيه مصرى
مجال الصحة العامة: 63.000 جنيه مصرى
مجال العلوم الأساسية: 51.000 جنيه مصرى

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها تنسيق الجامعات الأهلية 2024 تنسيق الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الأهلية

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

سيدة تستدرج زوجها لتصويره فى أوضاع مخلة بمدينة نصر

الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

بالأسماء.. المعينون بمجالس إدارات الغرف التجارية

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع