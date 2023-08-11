رسميا.. تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى، ويكثر التساؤل عن تنسيق الجامعات الاهلية 2024، وذلك بعدما قامت وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي بالكشف عن تفاصيل التنسيق الإلكتروني لعام 2023ـ وتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق، لافتة إلى أن تم الانتهاء من تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى أمس.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها

وتستعرض "الدستور" أسعار الجامعات الأهلية والتنسيق لرغبة الكثيرين في الالتحاق بها بالعام الدراسي 2023 /2024.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

عقب أن أوضح المجلس الأعلى بالجامعات الحدود الدنيا لقبول طلبة الثانوية العامة بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، لمتنوع الكليات طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

ولاسيما أن قد اعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، وهي كالآتي:

تنسيق الجامعات الاهلية 2024

تنسيق كليات الطب البشري: 90%

تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

تنسيق كليات الصيدلة: 75%

تنسيق كليات الهندسة: 70%

تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

كليات الفنون التطبيقية: 58%

تنسيق كليات الإعلام: 58%

تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

تنسيق كليات التربية: 58%

تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

تنسيق كليات التمريض: 58%

تنسيق كليات الآثار: 58%

العلوم السينمائية: 58%

أسعار الجامعات الاهلية 2023

مصروفات كليات جامعة بنها الأهلية 2023/2024

كلية الطب البشرى: 120.000 جنيه مصرى

كلية علاج طبيعي: 95.000 جنيه مصرى

كلية طب الأسنان: 115.000 جنيه مصرى

كلية الهندسة: 65.000 جنيه مصرى

كلية علوم الحاسب: 55.000 جنيه مصرى

كلية إدارة الإعمال: 45.000 جنيه مصرى.

مصروفات كليات جامعة جنوب الوادى الأهلية

كلية الطب البشرى: 110.000 جنيه مصرى

كلية علاج طبيعي: 65.000 جنيه مصرى

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى: 40.000 جنيه مصرى



مصروفات كليات جامعة العلمين الدولية 2023/2024

مجال علوم وهندسة الحاسبات: 72.000 جنيه مصرى

مجال الهندسة: 72.000 جنيه مصرى

مجال العلوم الهندسية: 69.000 جنيه مصرى

مجال الفنون والتصميم: 52.000 جنيه مصرى

مجال الأعمال: 49.000 جنيه مصرى

مجال طب الأسنان: 107.000 جنيه مصرى

مجال الصيدلة: 94.000 جنيه مصرى

مجال الصحة العامة: 63.000 جنيه مصرى

مجال العلوم الأساسية: 51.000 جنيه مصرى