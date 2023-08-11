الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

جريدة الدستور

بالتزامن مع انتهاء مرحلة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة فى تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، تضاعفت التساؤلات عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة ورابط الحصول عليها، للاستعداد للالتحاق بالجامعة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتقدم "الدستور" في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ورابط الحصول عليها، وخطوات التسجيل في موقع تنسيق الجامعات.

مؤتمر لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي من خلال وزير التعليم العالي بمصر والبحث العلمي لاعتماد كافة مؤشرات الحد الأدنى للقبول من ضمن تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023، وإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023، وتحديد ميعاد بدء تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق 3 ثانوي المرحلة الأولى 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023 والحدود الدنيا من أجل القبول في الجامعات في الأسبوع القادم ، ويتاح للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتائج تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط: من هنا.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن انتهت المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة أمس الخميس الموافق 10 من أغسطس 2023، والتي قد كان من المقرر أن تنتهي في الأربعاء الماضي الموافق 9 أغسطس، حيث أن اتخذت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي قرار بمدة فترة التنسيق في المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 إلى يوم الخميس.

تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى للجامعات الحكومية لشعبة علمى علوم

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات للحاصلين على الثانوية العامة 2023علمى علوم للجامعات الحكومية والأهلية

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني 2023

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 (من هنا).
  • الخطوة الثانية: اختر مصدر الشهادة التي قد حصل عليها الطالب.
  • الخطوة الثالثة: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
  • الخطوة الرابعة: ثم قم بكتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح في الثانوية العامة 2023.
  • الخطوة الخامسة: قم بكتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  • الخطوة السادسة: القيام بالضغط على الخطوة الثانية.
  • الخطوة السابعة: كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  • الخطوة الثامنة: مراجعة البيانات جيداً.
  • الخطوة التاسعة: اختر الرغبات بالترتيب وذلك مع التوزيع الجغرافي.
  • الخطوة العاشرة: قم بالضغط على جملة الخطوة التالية عقب الانتهاء من ملئ الرغبات.
  • الخطوة الحادية عشر: بعد ملئ الرغبات سيتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
  • الخطوة الثانية عش: قم بالضغط على كلمة تسجيل.
  • الخطوة الثالثة عشر والأخيرة: طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.
ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى موعد ظهور نتيجة تنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الاولى 2023 تنسيق المرحلة الاولى 2023

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

"تعاهدتا ألا يفترقا".. مصرع شقيقتين فى حادث سير بالتجمع

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع.. انفوجرافيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع