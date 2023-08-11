بالتزامن مع انتهاء مرحلة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة فى تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، تضاعفت التساؤلات عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة ورابط الحصول عليها، للاستعداد للالتحاق بالجامعة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتقدم "الدستور" في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ورابط الحصول عليها، وخطوات التسجيل في موقع تنسيق الجامعات.

مؤتمر لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي من خلال وزير التعليم العالي بمصر والبحث العلمي لاعتماد كافة مؤشرات الحد الأدنى للقبول من ضمن تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023، وإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023، وتحديد ميعاد بدء تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق 3 ثانوي المرحلة الأولى 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023 والحدود الدنيا من أجل القبول في الجامعات في الأسبوع القادم ، ويتاح للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتائج تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط: من هنا.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن انتهت المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة أمس الخميس الموافق 10 من أغسطس 2023، والتي قد كان من المقرر أن تنتهي في الأربعاء الماضي الموافق 9 أغسطس، حيث أن اتخذت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي قرار بمدة فترة التنسيق في المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 إلى يوم الخميس.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني 2023