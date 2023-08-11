تنسيق كلية حاسبات ومعلومات للحاصلين على الثانوية العامة 2023علمى علوم للجامعات الحكومية والأهلية

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم للجامعات الحكومية والأهلية على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع:

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم في جامعات مصر الحكومية:



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة الماضية، أن تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات"الذكاء الاصطناعي" 2023 لشعبة علمي علوم قد يقترب من تنسيق العام الماضي؛ نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العام الماضي والحالي حسب ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي للصحافة والتي جاءت كالتالي:

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 علمي علوم "الجامعات الحكومية":

كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علمي علوم 367 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علمي علوم 366 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 366 درجة.

كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علمي علوم 365 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات قنا علمي علوم 365 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علمي علوم 346 درجة.

كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علمي علوم 343 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علمي علوم 343 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 342 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات دمياط علمي علوم 342 درجة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 للجامعات الأهلية:

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الجديدة 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسكندرية الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجلالة 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة العلمين 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسماعيلية الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الملك سلمان 61%.

تنسيق حاسبات حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 2022:



كلية الحاسبات والمعلومات الإسكندرية رياضة 343 درجة.

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343 درجة.

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 درجة.

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342 درجة.

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 338 درجة.

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337 درجة.

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337 درجة.

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332 درجة.

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331 درجة.

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331 درجة.

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330 درجة.

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329 درجة.

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328 درجة.

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328 درجة.

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 328 درجة.

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327 درجة.

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327 درجة.

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326 درجة.