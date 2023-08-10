الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للحصول عليها.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لنتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 لكل محافظة، وذلك ما زاد البحث من قبل المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير حول نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور رابط تنسيق رياض الأطفال 2024، وخطوات الحصول عليها:

طريقة التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال:

 

يتمكن الطلاب من الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2024 من خلال موقع التقديم الإلكتروني هنــا فور إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال،  وعند ظهور النتيجة بالقبول، يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في المدرسة المتقدم لها الطفل في مدة لا تزيد عن الـ15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغيا، ويتم شطب اسم الطفل من الموقع.

 

خطوات الحصول على تنسيق رياض الأطفال 2024:

 

 يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة للاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال في خطوات:

 

-يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الطفل.

 

-يختار ولي الأمر تنسيق رياض الأطفال 2023.

 

-يتم إدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص.

 

-ثم الضغط على كلمة بحث وتظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.

 

-ويليه خطوة ظهور جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال 2023 والمدرسة المرشحة للطفل المتقدم.

 

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهرى 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024:

-صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور.

-شهادة ميلاد حديثة للطفل و3صور لها.

-البطاقة الصحية للطفل.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

-إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد  للاطلاع عليه.

-طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

-حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب، ويجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم.

-تقديم حافظة أوراق بلاستيكية.

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