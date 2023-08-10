رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهرى 2023

يبحث الكثير من أولياء الأمور في جميع أنحاء الجمهورية عن رابط معرفة نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، خاصة بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه يمكن الاستعلام عن نتيجة طلبات التقديم الإلكتروني خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، إمكانية الاستعلام عن نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023-2024، فور غلق باب التقديم، الذي لا يزال مفتوحا حتى الآن، حيث يمكن في الوقت الحالي تعديل البيانات لمن قام بالتقديم، وفق الضوابط التي أعلن عنها الأزهر الشريف.

رابط معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023

- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي (من هنا).

- اختيار أيقونة نتائج طلاب تقديم الطلاب الجد وتحديد المرحلة الدراسية (رياض الأطفال).

- إدخال بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل.

- تسجيل الرقم القومي للطالب المتقدم.

- وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

- الضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

- ظهور النتيجة (قبول، إرجاء، رفض مع ذكر السبب).

- طباعة استمارة القبول وتقديمها للمعاهد الأزهري.

المستندات المطلوبة لتقديم الأزهر رياض الأطفال 2023:

1- كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

2- أصل شهادة الميلاد ممكنة كمبيوتر.

3- أصل بطاقة ولى الأمر للاطلاع عليها و3 صور لها.

4- "4" صور من شهادة ميلاد الطالب.

5- عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

6- عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.

7- تقديم طلب التحاق مدموغ.

وفي حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده لاغيا.