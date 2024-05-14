"سياسة الأرض المحروقة".. كيف أصبح سلاح الحرائق فى السودان عاملا لتدمير القرى؟

قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، إنه يمكن أن نسمي ما يحدث في الواقع "سياسة الأرض المحروقة"، فكثير من ما يتم من تدمير وحرق وآخرهم مقطع فيديو للقصر الجمهوري وهو يحترق، بالتالي هذه هي سياسة الأرض المحروقة التي من الواضح أنها الآن تطبق في السودان في عدد من المدن، وبالتالي سياسة الأرض المحروقة ينتج منها تدمير هائل للبنية التحتية بصورة كبيرة و خسائر مهولة.

انتهاكات الدعم السريع

وقال "المعتصم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أما ما يحدث في الفاشر هناك محاولات عدة لاقتحامها من قبل ميليشا الدعم السريع، كما حدث في عدد من المدن تحاول الحامية الجيش السوداني الدفاع عن المدينة، وكان هناك اتفاق مسبق قادته القيادات حول الإدارة الأهلية.

وأضاف "المعتصم"، قد تكون الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي المدينة الأكبر لجأ إليها عدد من سكان المدن الأخرى التي تم اجتياحها في الفترة الماضية، ولكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يصمت كما لم تصمد اتفاقات أخرى.

وختم "المعتصم" بأن ميليشا الدعم السريع يحاول مرة بعد مرة اقتحام المدينة، الأمر الذي سيؤدي إلى نزوح أعداد هائلة من المدنيين، تحسبًا لما يمكن أن يحدث من انتهاكات، كما حدث في ولايات الجزيرة، وولايات غرب دارفور، وولايات جنوب دارفور، ومناطق أخرى عدة، اجتاحها الدعم السريع فتحولت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما تطورات الحرب تستمر في مكان إلى مكان ومحاولات في بقاع مختلفة في السودان للأسف، والمدنيون هم الذين يدفعون ثمن ويلات الحرب في السودان ما بين نزوح ولجوء.

وفي سياق متصل، توصلت مجموعة حقوقية مقرها المملكة المتحدة إلى أن الحرائق التي أشعلها المقاتلون في السودان دمرت و ألحقت أضرارًا بـ 72 قرية ومستوطنة الشهر الماضي، مما سلط الضوء على استخدام النار كسلاح حرب في السودان.

وقال محققون من "سودان ويتنس"، وهي منظمة مفتوحة المصدر يديرها مركز مرونة المعلومات غير الربحي، يوم الإثنين، إن شهر أبريل كان أسوأ شهر من حيث عدد الحرائق المسجلة والمستوطنات المتضررة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية المنافسة في أبريل 2023.