عبدالمنعم السيد لـ"الشاهد": هناك مبالغة شديدة فى العالم بعد أحداث 7 أكتوبر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن: "الأحداث التي تشمل الحروب تكون فارقة في مصير الدول، ولكن أرى أن دول العالم ليست مهتمة بما يحدث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلي سبيل المثال، روسيا، التي تكتفِ فقط بإصدار بيانات رسمية وشكوك متتالية حول مجلس الأمن، والصين أيضًا تسير على نفس النهج، لكن هناك تغيرات لن تتضح إلا بعد اكتمال المشهد في نهاية الحرب الدائرة".

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن: "إسرائيل حتى الآن لا تزال تسير في خط "الحماقة"، من خلال استخدام رئيس حكومتها بنيامين نتياهو لتطبيقات خاطئة، وفي الوقت نفسه يستغل حالة الكراهية الشديدة والمشاعر الغاضبة للجماهير، واعتقادي الشخصي أنه منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي هناك حالة من المبالغة الشديدة في العالم بأكمله".