الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

تنسيق الكليات 2023
تنسيق الكليات 2023

مع قرب بدء العام الدراسي في الجامعات، وبالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة حرص الطلاب على معرفة رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023  عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى في مصر والبحث العلمى عن مد فترة تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات من ضمن تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023.

أوضح مكتب تنسيق الجامعات لعام 2023، أنه يتاح لطلاب الثانوية العامة التسجيل في رغبات الالتحاق بالكليات بتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لعام 2023، وذلك من خلال الرابط المباشر بموقع التنسيق الإلكتروني، منوها أنه لا يوجد تقديم في الجامعات مباشرةً سيجب تسجيل الرغبات أولاً.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن لطلبة الثانوية العامة الراغبين بتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات من ضمن تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة لعام 2023، الدخول على لينك موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا.

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خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني 2023

  1. قم بالدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من هنا.
  2. ثم اختر مصدر الشهادة التى حصل عليها الطالب.
  3. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
  4. ثم قم كتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح في الثانوية العامة 2023.
  5. ثم كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  6. وقم بالضغط على الخطوة الثانية.
  7. ثم كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  8. ومراجعة البيانات جيداً.
  9. اختر الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  10. ثم قم بالضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
  11. ثم عقب ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
  12. والضغط على “كلمة تسجيل”.
  13. واخيرا قم بطباعة الاستمارة، ثم اختر صيغة Microsoft Print To PDF.

موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

قائمة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 ومؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023

أخر موعد للتسجيل فى تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن سينتهي اليوم تسجيل رغبات الالتحاق في الكليات من ضمن تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023، ولكن قررت وزارة التعليم العالى بمصر والبحث العلمى مدة فترة التسجيل للرغبات للالتحاق بالكليات من ضمن تنسيق المرحلة الأولى في للثانوية العامة 2023 يوم أخر، لكي تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 غداً الموافق الخميس يوم 10 أغسطس 2023 بتمام الساعة السابعة مساءً.

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