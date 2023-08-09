102 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023 /2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

من جانبه، قال المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق السيد عطا "إن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ولفت إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة الأدلة الإرشادية.