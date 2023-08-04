مع إعلان نتيجة ٣ ثانوي عام شغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم عبر جوجل، حيث أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول في العام الدراسي الحالي 2023، في الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم، عقب دفع مبلغ 200 جنيه مصري في المادة الواحدة، وذلك من خلال أحد منافذ الدفع البنكي التي خصصت لذلك.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

وتنشر "الدستور" رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، وخطوات التظلم.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التعليم في مصر، لينك تظلمات الثانوية العامة لعام 2023، من هنا، موضحا أنّ التقديم في البريد الموحد للطالب، يكون على الموقع الرسمي للوزارة، وسيكون أول موعد للاطلاع على جميع أوراق الإجابة في تظلمات الثانوية العامة 2023، في يوم الثلاثاء الموافق 8 من أغسطس في المقرات المحددة في المديريات التعليمية بكل محافظة.

ونشرت صفحة التظلمات في موقع وزارة التربية والتعليم: «عزيزى الطالب بإمكانك بسهولة الآن التقدم بطلب تظلم على نتائج الدور الأول في الثانوية العامة لعام 2023، عقب دفع مبلغ 200 جنيه مصري في المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك: (من خلال البريد المصري - عبر فورى - عبر وقتي - إيجي باى - سداد - من خلال ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - من خلال طلقة - موجة - خالص موبايل – وعبر أموال)».

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، كافة خطوات التظلم على نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وتكون كما يلي: