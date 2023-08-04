الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع إعلان نتيجة ٣ ثانوي عام شغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم عبر جوجل، حيث أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول في العام الدراسي الحالي 2023، في الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم، عقب دفع مبلغ 200 جنيه مصري في المادة الواحدة، وذلك من خلال أحد منافذ الدفع البنكي التي خصصت لذلك.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

وتنشر "الدستور" رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، وخطوات التظلم.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التعليم في مصر، لينك تظلمات الثانوية العامة لعام 2023، من هنا، موضحا أنّ التقديم في البريد الموحد للطالب، يكون على الموقع الرسمي للوزارة، وسيكون أول موعد للاطلاع على جميع أوراق الإجابة في تظلمات الثانوية العامة 2023، في يوم الثلاثاء الموافق 8 من أغسطس في المقرات المحددة في المديريات التعليمية بكل محافظة. 
ونشرت صفحة التظلمات في موقع وزارة التربية والتعليم: «عزيزى الطالب بإمكانك بسهولة الآن التقدم بطلب تظلم على نتائج الدور الأول في الثانوية العامة لعام 2023، عقب دفع مبلغ 200 جنيه مصري في المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك: (من خلال البريد المصري - عبر فورى - عبر وقتي - إيجي باى - سداد - من خلال ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - من خلال طلقة - موجة - خالص موبايل – وعبر أموال)».

يبدأ السبت.. تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة يتصدر مؤشرات البحث

تنسيق 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة علمى رياضة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، كافة خطوات التظلم على نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وتكون كما يلي:

  1. الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد.
    ودفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 «200 جنيه للمادة».
  2. وتسدد في البريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.
  3. ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.
  4. وتلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة.
  5. والالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
  6. وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
  7. ثم القيام بالاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.
لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 لينك تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم تظلمات الثانوية العامة تظلمات

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

بعد الخروج من البطولة العربية.. لاعبو الزمالك يؤدون مناسك العمرة (صور)

ضبط 5 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

"أوقاف مطروح": انطلاق قافلة دعوية بالحمام لتنشيط الدعوة بالمناطق النائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية