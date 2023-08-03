تنسيق 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة
تنطلق يوم السبت أول ايام تنسيق القبول بالجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة وتستمر حتي يوم الخميس المقبل الموافق 9 اغسطس ، بحد ادني لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.
وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم ومسؤول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وذلك عن طريق مكاتب ومعامل التنسيق في كافة الجامعات والموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق.
ويقدم الدستور الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة الشعبة الهندسية بالحدود الدنيا للعام الدراسي 2022/2023:
هندسة بترول و تعدين السويس 386
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
هندسة الزقازيق 363
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346
هندسة بني سويف 346
هندسة المنيا 345
هندسة أسيوط 344
هندسة جنوب الوادي 344
تخطيط عمراني القاهرة 344
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342