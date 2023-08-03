تنسيق 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة

تنطلق يوم السبت أول ايام تنسيق القبول بالجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة وتستمر حتي يوم الخميس المقبل الموافق 9 اغسطس ، بحد ادني لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم ومسؤول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وذلك عن طريق مكاتب ومعامل التنسيق في كافة الجامعات والموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق.

ويقدم الدستور الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة الشعبة الهندسية بالحدود الدنيا للعام الدراسي 2022/2023:

هندسة بترول و تعدين السويس 386

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

هندسة القاهرة 366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة المنصورة 366

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

هندسة الزقازيق 363

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة بني سويف 346

هندسة المنيا 345

هندسة أسيوط 344

هندسة جنوب الوادي 344

تخطيط عمراني القاهرة 344

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342