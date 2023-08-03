يبدأ السبت.. تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة يتصدر مؤشرات البحث

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من السبت الموافق 5/8/2023 وحتى الأربعاء المقبل.

وانخفضت النسب المئوية لمختلف الشعب بنتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام، مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض نسب نجاح الثانوية العامة 2023، ما يعطي مؤشرًا لاحتمالية انخفاض تنسيق الكليات 2023 مقارنة بتنسيق 2022.

وبحسب وزارة التعليم العالي فإنه سيستمر تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023 على مدار 5 أيام، يمكن للطالب كتابة رغباته فيها وتعديلها ويحق للطالب التعديل عليها مع الاحتفاظ باخر تعديل قام به الطالب.

وتصدر تنسيق المرحلة الأولى مواقع البحث خلال الساعات الماضية، ووصلت معدلات البحث إلى ذروتها اليوم بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك بحسب أداة جوجل تريند.

جاءت محافظة جنوب سيناء على رأس محافظات الجمهورية الأكثر بحثًا عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، على مدار الساعات الماضية.

تلتها محافظة بني سويف بمعدل 82 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، على مدار الساعات الماضية، ثم محافظة المنوفية بمعدل بحث 77 عملية بحث في الدقيقة من قبل المواطنين.

في المركزي الرابع والخامس جاءت محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث تساوتا في معدل البحث بنحو 68 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين.

الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية العامة في تسجيل تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنـا. الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة. قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري. قم بكتابة الرغبات ومراعاة أن تسجل 75 رغبة. اضغط على عبارة تم بعد التأكد من الرغبات. ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال. أخيرا تأكد من حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها لتأكيد إتمام عملية تسجيل تنسيق الكليات 2023.

نسب نجاح الثانوية العامة

ووصلت نسب نجاح الثانوية العامة، مقارنةً بالأعوام الماضية في مادة الكيمياء تعدي 88% ووصلت نسبة نجاح في مادة التاريخ، 90.2%، وبلغت في الجغرافيا 91.6%، وفي الفيزياء بلغت 91%.