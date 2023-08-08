مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد مدة فترة تسجيل الرغبات
مددت وزارة التعليم العالي كتابة رغبات المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس المقبل بدلًا من الأربعاء عبر موقع التنسيق الالكتروني، وتعرض الدستور مع استمرار كتابة رغبات الكليات مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 .
تنسيق المرحلة الأولى 2023
من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة أقل من العام الماضي حسب حديث وزير التربية والتعليم رضا حجازي، حيث تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضي .
وسجل الحد الأدنى تنسيق المرحلة الأولى لاجمالي 112240 طالب ، وبلغ الحد الداني في تنسيق المرحلة الأولى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 22304، و 342 درجة فأكثر بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% لطلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم الطلاب 74923.
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023
- كلية طب المنصورة 387 94.39%
- كلية طب سوهاج 386 94.15%
- كلية طب دمياط 386 94.15%
- كلية طب القاهرة 381 92.93%
- كلية طب الإسكندرية 382 93.17%
- كلية طب حلوان 378 92.20%
- كلية طب بور سعيد 381 92.93%
- كلية طب عين شمس 380 92.68%
- كلية صيدلة عين شمس 370 90.24%
- كلية صيدلة أسيوط 370 90.24%
- كلية صيدلة بور سعيد 370 90.24%
- كلية صيدلة الإسكندرية 370 90.24%
- كلية صيدلة القاهرة 370 90.24%
- كلية طب أسنان المنصورة 382 93.17%
- كلية طب أسنان عين شمس 376 %91.71
- كلية طب أسنان القاهرة 376 91.71%
- كلية طب أسنان الإسكندرية 376 91.71%
- كلية طب أسنان الزقازيق 378 92.20%
- كلية علاج طبيعى كفر الشيخ 374 91.22%
- كلية علاج طبيعى القاهرة 373 90.98%
- كلية علاج طبيعى بنها 373 90.98%
- كلية صيدلة سوهاج 373 90.98%
- كلية صيدلة المنصورة 372 90.73%
- كلية علاج طبيعى بنى سويف 372 90.73%