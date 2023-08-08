مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد مدة فترة تسجيل الرغبات

مددت وزارة التعليم العالي كتابة رغبات المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس المقبل بدلًا من الأربعاء عبر موقع التنسيق الالكتروني، وتعرض الدستور مع استمرار كتابة رغبات الكليات مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 .

تنسيق المرحلة الأولى 2023

من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة أقل من العام الماضي حسب حديث وزير التربية والتعليم رضا حجازي، حيث تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضي .

وسجل الحد الأدنى تنسيق المرحلة الأولى لاجمالي 112240 طالب ، وبلغ الحد الداني في تنسيق المرحلة الأولى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 22304، و 342 درجة فأكثر بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% لطلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم الطلاب 74923.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023