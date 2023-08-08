الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد مدة فترة تسجيل الرغبات

جريدة الدستور

مددت وزارة التعليم العالي كتابة رغبات المرحلة الأولى 2023  لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس المقبل بدلًا من الأربعاء عبر موقع  التنسيق الالكتروني، وتعرض الدستور مع استمرار كتابة رغبات الكليات مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 . 

تنسيق المرحلة الأولى 2023

من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة أقل من العام الماضي حسب حديث وزير التربية والتعليم رضا حجازي، حيث تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضي .

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وسجل الحد الأدنى تنسيق المرحلة الأولى لاجمالي 112240 طالب ، وبلغ الحد الداني في تنسيق المرحلة الأولى  362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 22304، و 342 درجة فأكثر بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%  لطلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم الطلاب 74923.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023

  • كلية طب المنصورة   387   94.39%
  • كلية طب سوهاج      386   94.15%
  • كلية طب دمياط       386   94.15%
  • كلية طب القاهرة      381   92.93%
  • كلية طب الإسكندرية  382   93.17%
  • كلية طب حلوان       378   92.20%
  • كلية طب بور سعيد   381   92.93%
  • كلية طب عين شمس  380   92.68%
  • كلية صيدلة عين شمس       370   90.24%
  • كلية صيدلة أسيوط    370   90.24%
  • كلية صيدلة بور سعيد         370   90.24%
  • كلية صيدلة الإسكندرية       370   90.24%
  • كلية صيدلة القاهرة    370   90.24%
  • كلية طب أسنان المنصورة    382   93.17%
  • كلية طب أسنان عين شمس   376   %91.71
  • كلية طب أسنان القاهرة       376   91.71%
  • كلية طب أسنان الإسكندرية   376   91.71%
  • كلية طب أسنان الزقازيق     378   92.20%
  • كلية علاج طبيعى كفر الشيخ         374   91.22%
  • كلية علاج طبيعى القاهرة     373   90.98%
  • كلية علاج طبيعى بنها        373   90.98%
  • كلية صيدلة سوهاج   373   90.98%
  • كلية صيدلة المنصورة        372   90.73%
  • كلية علاج طبيعى بنى سويف    372   90.73%
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موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة به

المرحلة الاولي تنسيق المرحلة الأولى موقع التنسيق الالكتروني كتابة رغبات الكليات ثانوية عامة

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