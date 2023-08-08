الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة به

موعد نزول تنسيق المرحلة
موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة به

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة والحد الأدني للمرحلة في الشعب الثلاث بعد انتهاء طلاب المرحلة الأولى من كتابة رغبات الكليات، وإعلان تنسيق المرحلة الأولى. 

ومن المتوقع أن يتم إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد فتح تسجيل رغبات الكليات للطلاب بها الأسبوع الماضي.

موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023

ينهى طلاب المرحلة الأولى ثانوية عامة تسجيل رغباتهم يوم الخميس المقبل بعد أن مدت وزارة التعليم العالي مرحلة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى يوم الخميس بدلًا من الأربعاء. 

وبعد إنتهاء وإعلان تنسيق المرحلة الأولى تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية ومن المتوقع أن يكون مع بداية الاسبوع المقبل، وأحيانًا تتبقى بعض المقاعد الشاغرة في كليات المرحلة الأولى فيتم ضمها إلى كليات المرحلة الثانية، وكل ذلك سيتم إعلانه خلال أيام من الآن. 

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 

هناك عدد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة ، بالإضافة إلى الكليات التي يبقى بها عدد من المقاعد الشاغرة من المرحلة الأولى فتتراجع إلى تنسيق المرحلة الثانية كما حدث مع كلية الهندسة وكلية الطب البيطري في تنسيق العام الماضي، وجاءت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية كالتالي: 

  • كلية التجارة.
  • كلية التربية.
  • كلية الآداب.
  • كلية الخدمة الاجتماعية.
  • كلية الإعلام.
  • كليةسياحة وفنادق.
  • كلية التربية الرياضية.
  • كلية التكنولوجيا والتنمية.
  • كلية الفنون الجميلة.
  • كلية التربية النوعية.
  • كلية الحقوق.
  • كلية التمريض.
  • كلية الألسن.
  • كلية الآثار.
  • كلية حقوق إنجليزي.
  • كلية دار العلوم.
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