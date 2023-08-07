الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات لكليات القمة

تنسيق
تنسيق

يحدد تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات بعد انتهاء مرحلة كتابة رغبات ثانوية عامة لطلاب المرحلة الأولى والتي بدأت مع بداية الأسبوع الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتعرض الدستور مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات . 

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات

يختلف تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات من جامعة لأخرى حسب متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لهذه الجامعة وعدد المقاعد الشاغرة فيها .

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ويبلغ عدد طلاب علمي علوم في المرحلة الأولى والذين بدأوا في كتابة رغبات طلاب الثانوية العامة هذه الأيام  22304 طالب للحاصلين على مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات

من المتوقع حسب حديث رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون تنسيق الكليات 2023 أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة ، وبالتالي تراجع مجموع طلاب المرحلة الأولى . 

وكان تنسيق الكليات علمي علوم بالدرجات العام الماضي والذي يعد مؤشر قريب لـ تنسيق الكليات 2023 كالتالي: 

كلية الطب جامعة المنصورة ٣٨٧ درجة .

كلية الطب جامعة سوهاج ٣٨٦.

كلية الطب جامعة دمياط ٣٨٦.

كلية الطب جامعة الزقازيق ٣٨٥.

كلية الطب جامعة فاقوس ٣٨٤.

كلية الطب جامعة كفر الشيخ ٣٨٣.

كلية الطب جامعة طنطا ٣٨٣.

كلية الطب جامعة أسنان جنوب الوادي ٣٨٢.

كلية الطب جامعة الإسكندرية ٣٨٢.

كلية طب أسنان المنصورة ٣٨٢.

كلية الطب جامعة بور سعيد ٣٨١.

كلية الطب جامعة القاهرة ٣٨١.

كلية الطب جامعة أسيوط ٣٨١.

كلية الطب جامعة عين شمس ٣٨٠.

كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم ٣٨٠.

كلية الطب جامعة جنوب الوادي ٣٨٠.

كلية الطب جامعة الاقصر ٣٧٩.

كلية الطب جامعة بنها ٣٧٩.

كلية الطب جامعة حلوان ٣٧٨.

كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨.

كلية الطب جامعة المنيا ٣٧٨.

كلية الطب جامعة أسنان الزقازيق ٣٧٨.

كلية الطب جامعة السويس ٣٧٧.

كلية الطب جامعة الفيوم ٣٧٧.

كلية الطب جامعة أسنان كفر الشيخ ٣٧٧.

كلية طب أسنان المنوفية ٣٧٧.

كلية الطب جامعة العريش ٣٧٦.

كلية طب أسنان أسيوط ٣٧٦.

كلية الطب جامعة أسوان ٣٧٦.

كلية طب أسنان طنطا ٣٧٦.

كلية طب أسنان عين شمس ٣٧٦.

كلية طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦.

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رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى وكيفية كتابة الرغبات

تنسيق الكليات كتابة رغبات ثانوية عامة كتابة رغبات طلاب الثانوية العامة رضا حجازي وزير التربية والتعليم تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات
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