الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق كلية ألسن من أدبي 2023.. تفاصيل

تنسيق كليه السن
تنسيق كليه السن

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق كلية ألسن بعد انتهاء تقديم المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والتي بدأت أمس السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ليتم بها إعلان تنسيق كليات المرحلة الأولى، ومنها تنسيق كلية ألسن. 

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تنسيق كلية ألسن من أدبي 2023

يختلف تنسيق كليه السن من أدبي 2023 عن تنسيقها من شعبة علمي، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب عدد المقاعد الشاغرة في كل محافظة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق كليه ألسن أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجموع طلاب ثانوية العامة.

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وجاء تنسيق كليه السن من أدبي 2022، 338.0 درجة لجامعة عين شمس، ألسن كفر الشيخ 351.0 درجة، وألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0 درجة، وألسن الفيوم 337.0 درجة، ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0 درجة، وألسن بني سويف 333.0 درجة، وألسن المنيا 332.0 درجة، وألسن سوهاج 331.0 درجة، وألسن أسوان 330.0 درجة، وألسن الأقصر 329.0 درجة. 

خطوات كتابة رغبات الشعبة الأدبية 

حددت وزارة التعليم العالي خطوات كتابة رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط على الرابط التالي: www.tansik.digital.gov.eg ، واتباع الخطوات الموضحة أمامك بدقة.

وخصصت وزارة التعليم العالي في الجامعات الحكومية خدمة معامل الحاسبات، ويستطيع الطلاب كتابة رغباتهم منذ أمس السبت ولمدة خمسة أيام على أن تنتهي عملية كتابة أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة وهو الأربعاء المقبل، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

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خطوات كتابة الرغبات ثانوية عامة 2023 وتعديلها

كليه السن تنسيق كليه السن وزارة التعليم العالي كتابة رغبات موقع التنسيق الالكتروني الثانوية العامة
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