تنسيق هندسة المنصورة 2023 وموعد انتهاء كتابة الرغبات

يتم تحديد تنسيق هندسة المنصورة وفق عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية من محافظة الدقهلية وعدد المقاعد الشاغرة بكلية هندسة، ويختلف تنسيق هندسة المنصورة عن باقي كليات الهندسة بالجمهورية، وتعرض “الدستور” مؤشرات تنسيق هندسة المنصورة 2023.

تنسيق هندسة المنصورة 2023

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق هندسة المنصورة وباقي كليات الهندسة عقب انتهاء كتابة الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ثانوية عامة، حيث بدأت المعامل المركزية التابعة للوزارة في استقبال طلاب ثانوية عامة المرحلة الأولى لكتابة الرغبات من السبت الماضي على أن ينتهى التقديم يوم الاربعاء المقبل.

وجهزت جامعة المنصورة "5" معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر وبدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بفرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اعتبارًا من أمس السبت الموافق 2023/8/5 وحتى الأربعاء الموافق 9/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوي مدير عام شئون التعليم والطلاب.

ويبلغ عدد طلاب علمي رياضة في محافظة الدقهلية 6630 طالبًا وطالبة.

ويتم إعلان تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة عقب أيام قليلة من انتهاء تسجيل الرغبات، وقبل فتح باب كتابة الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة.

مؤشرات تنسيق هندسة المنصورة 2023

من المتوقع أن تكون تنسيق هندسة المنصورة 2023 أقل من تنسيق العام الماضي، حيث تراجع تنسيق المرحلة الأولى هذا العام مع تراجع متسوط مجموع طلاب الثانوية العامة، وجاء تنسيق هندسة المنصورة 2022 ب مجموع 366 درجة، وجاء تنسيق هندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

جامعة حلوان 352.0 درجة، جامعة عين شمس 361.0 درجة، جامعة الإسكندرية 353.0 درجة، جامعة الزقازيق 363.0 درجة، جامعة دمياط 362.0 درجة، جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

وتنسيق كلية الهندسة جامعة بورسعيد 359.0 درجة، جامعة طنطا 358.0 درجة، جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة، جامعة بنها 353.0 درجة، جامعة السويس 352.0 درجة.

اقرأ أيضًا

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023