ثاني أيام التنسيق.. كليات الذكاء الاصطناعى تعلن الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة

أعلنت كليات الذكاء الاصطناعى عن الأوراق المطلوب تحضيرها من طلاب الثانوية العامة 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني لتنسيق الجامعات.

وقالت الكليات البالغ عددها 9 ، عبر الصفحات الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من ضمن الشروط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات أو علمي علوم، أو ما يكون معادل لها من الشهادات الأخرى، على أن يدرس من لم يتخرج من علمي الرياضيات مادة تعادل تأهيلية من أجل تكافؤ المواد التي درسها الطلاب في علمي رياضيات، ولا تحتسب تلك المادة من مواد الكلية الرئيسية، ولا يتم احتساب وقتها من الساعات الموضوعة للدراسة.

وتابعت الكليات، أنه مع العلم أنه لا يمكن للطالب أن ينتقل إلى المستوى الأعلى دون تجاوز تلك المادة، وينبغي أن يكون الطالب قد حصل على الحد الأدنى لدرجات تنسيق تلك الكلية تبعًا للعام الدراسي المتقدم به، تقبل الكلية التحويلات، على أن يكون الطالب مستوفى الشروط، وتبعًا للقواعد هناك.

ويوجد 9 كليات ذكاء اصطناعي في جامعات القاهرة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، دمنهور، الزقازيق، الأقصر، المنوفية، بنها.

- الأوراق المطلوبة

إحضار شهادة الثانوية العامة ونسختين منها.

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر ونسختين منها. 6 صور شخصية على أن تكون حديثة.

7 نسخ من البطاقة الشخصية للطالب.

مبلغ التقديم الذي يسدد عن طريق البنك الأهلي.

إن كان المتقدم من الذكور، فإنه ينبغي إحضار نموذج 6 جند، وآخر 2 جند.

ملف بكبسولة لوضع الأوراق داخله.

جدير بالذكر أنه قد بدأ دخول مجال الذكاء الاصطناعي ، في الجامعات المصرية في العام الدراسي 2019 – 2020 ، مع إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ وهي كلية يتعرف فيها الدارس على كل ما يكون له علاقة بعلوم الذكاء الاصطناعي، والتخصصات العلمية وأيضًا التكنولوجية المأخوذة من مختلف الكليات مثل المعلومات وهندسة البرمجيات والعلوم والحاسب الآلي.

وتضم كلية الذكاء الاصطناعي 4 أقسام أساسية ، هي ، برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات، ونظام الدراسة فى كلية الذكاء الاصطناعي 4 سنوات، ويحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، وتقبل كلية الذكاء الاصطناعي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة الشعبة علمي رياضيات، طبقا للحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.