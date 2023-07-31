الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العمة بعد أن انتهت عمليات تصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات والتي تم اغلبها بشكل الكتروني واعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي . 

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، كما تعرض  نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط الكتروني  توفره جريدة «الدستور» .

 

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023  والذي فعلته الوزارة عقب اعتماد النتيجة تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتيجة 3 ثانوي 2023  ، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 باتباع الخطوات التالية : 

أولا الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي مباشرة https://moe.gov.eg/

 

ثانيًا : ادخل على أيقونة الخدمات الالكترونية 

ثالثًا : اضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 

رابعًا : اكتب رقم جلوس طالب الثانوية العامة 

خامسصا اضغط على عرض نتيجة 3 ثانوي وستظهر النتيجة بالتفاصيل كاملة والمجموع الكلي دون حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة  والتي يقوم الطالب بحسابها بنفسه ولكن تظهر تفاصيل الدرجات الكاملة لكل مادة وإذا كان الطالب نجح ام سيكون ليده امتحانات في الدور الثاني الذي ستحدد موعده وزارة التربية والتعليم ف وقت لاحق . 

 

رابط نتيجة 3 ثانوي عبر الدستور 

 

يوفر موقع جريدة الدستور نتيجة 3 ثانوي عام عبر موقعها الإلكتروني ويستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل الحصول على نتيجة 3 ثانوي بالضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/

ثم كتابة رقم جلوس طالب الثانوية العامة ، وكتابة الكود الذي يظهر امامك على الشاشة ثم اضغط على زر اعرض نتيجة 3 ثانوي فتظهر النتيجة بكافة تفاصيلها فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي . 

 

تنسيق الكليات 2024 

يزداد بحث الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة عن تنسيق الكليات 2024 والذي يتم الاعلان عنه بعد اسابيع من ظهور نتيجة 3 ثانوي حيث يتم تقسيم طلاب الثانوية العامة إلى مراحل وشرائح لكتابة رغبات الكليات الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2024 قريب من تنسيق العام الماضي والذي جاء كالتالي: 

  • كلية الطب 91.6 % .
  • كلية طب الأسنان 91.36 %.
  • كلية الصيدلة 90%.
  • كلية العلاج الطبيعي 90.7 % .
  • كلية الهندسة  ٦٥ .٨٣%
  • الاقتصاد والعلوم السياسية: 82.925 %
  • الألسن: 80.40 %
  • الإعلام: 77.40 %
  • الآثار: 76.82 %
  • الفنون الجميلة: 68.78 %
  • وجاء الحد الادني للشعبة الهندسية بنسبة 83.17% .
  • والحد الادنى بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% .

 

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