نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

يستمر بحث الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط منذ انتهاء امتحانات هذا العام، وننشر في هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس عبر رابط النتيجة على موقع جريدة “الدستور”.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط



وفي هذا السياق، وفقا لخطة التصحيح، يتم الانتهاء من التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور عشرة أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023 أو بداية شهر أغسطس.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

ومن هذا الجانب، كانت أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد، كما يتم تجميع وإحصاء أوراق البابل شيت كنسخة ودليل لأداء الطالب امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وهي الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت بجانب وجود 11 كنترولا مصغرا لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية وللاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 الموقع الرسمي للوزارة من الرابط التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

1- فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: من هنــــــــــــــــــــــــا.

2- فتح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات وهو بوابة الثانوية العامة.

3- فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة كاملة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

(الخطوة الأولى): الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــــا

(الخطوة الثانية): إدخال رقم الجلوس للطلاب المصريين أو رقم جواز السفر للطلاب الوافدين.

(الخطوة الثالثة): الضغط على “كلمة” بحث.

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