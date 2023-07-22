مؤشرات نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب الحاصلين على 95%

مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 من المواضيع التي يتزايد مغدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

تداولت أنباء منسوبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحديث حول مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، والتى أشارت إلى ارتفاع أعداد الناجحين هذا العام بفارق كبير عن العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أعداد المتقدمين لأعمال الامتحانات والذي وصل إلى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.

وتداولت عدة أنباء منسوبة لمصادر مسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توقع وصول أعداد الناجحين هذا العام لأكثر من 550 ألف طالب وطالبة.

يذكر أن زيادة أعداد الناجحين يؤدي إلى ضرورة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على زيادة أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام عن العام الماضي بنفس نسب الزيادة في أعداد الناجحين، وزيادة أعداد الأماكن المتاحة أمام الطلاب بالجامعات.

وتواردت أنباء أن نسبة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة مطمئنة.

مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت عدة تقارير تهتم بالشأن التعليمي، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 تشير إلى زيادة في نسب النجاح بالمقارنة مع العام الماضي التي بلغت نسبة النجاح فيها 75.04٪، مما يزيد من فرص وجود زيادة في نسب النجاح في المواد التي تم تصحيحها حتى الآن، بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب الذين تمكنوا من الحصول على الدرجات النهائية مقارنة بهذا الوقت في العام الماضي.

بداية أعمال المراجعة

وأكدت أنباء منسوبة لمصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اعمال المراجعة النهائية وتطبيق درجات الرأفة سوف تبدأ فى منتصف الأسبوع القادم.

وأشارت الأنباء إلى أن تطبيق قواعد الرأفة على جميع الطلاب المستحقين لها حسب درجاتهم في كل مادة بحيث يتم تعديل موقف الطالب الراسب في 3 مواد إلى راسب في مادة أو اثنين وله حق دخول الدور الثاني.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات سارة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نطمئن الجميع قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 تجاوزت 90٪؜.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه قد تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 1.5% من عدد الطلاب.

وتابع أنه من ضمن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، لافتًا إلى أن نسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023 مرضية لجميع الطلاب، موضحًا أن حوالي 260 ألف طالب بينهم 1000 طالب حاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، كما حصل 5000 طالب على 95% في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.

اقرأ المزيد

رابط التقديم في كلية الشرطة والكليات العسكرية 2023